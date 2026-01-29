越南成为世界第三大木薯出口国

1月28日，越南木薯协会主席严明进在以“越南木薯产业链：现状与挑战”为主题的会议上发言时表示，越南木薯出口正保持快速增长势头。2025年，越南木薯出口额约达13亿美元，使越南成为世界第三大木薯出口国。



严明进同时表示，木薯的生产、加工与贸易在越南农产品贸易中具有重要贡献，关系到约120万农户的生计，主要分布在中游、山区及困难地区。近年来，木薯产业逐步加大对环保型发展的投入，并不断拓展产品的应用领域。



目前，越南既是重要的木薯生产国，也是本地区规模较大的木薯加工和出口中心。木薯鲜薯年总供应量超过1800万吨，其中约58%来自国内生产，42%依靠进口，主要来源于老挝和柬埔寨。国内木薯种植面积约50多万公顷，每年提供约1000万吨木薯鲜薯；进口木薯数量约相当于800万吨。



与会代表认为，在木薯出口数量大幅增长但出口额增长缓慢的背景下，根本且长远的解决方案是通过推动深加工来提升附加值。为此，应逐步降低干木薯片和初级木薯淀粉的出口比重，同时鼓励投资发展高技术含量产品，如变性淀粉以及服务于食品、医药、工业和生物能源领域的产品。这被视为提高产业效益与可持续性、减少对原料市场波动依赖的重要方向。(完)



