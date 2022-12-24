越南愿调动一切资源 有效实施国家生物多样性战略

越通社驻渥太华记者报道，在出席在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）间隙，越南自然资源与环境部副部长武俊仁在题为“生态文明——共建地球生命共同未来”的高级别会议上发表讲话时强调，越南将继续积极参与保护全球生物多样性的共同努力，随时调动一切资源以有效实施国家生物多样性战略， 同时呼吁各成员国采取行动来建设繁荣和健康的地球。

武俊仁表示，自1994年加入《生物多样性公约》以来，越南为全面解决生物多样性威胁做出了许多努力。 全球生物多样性框架是越南政府制定国家生物多样性战略的指南针，其帮助越南达到世界的保护要求。2022年1月，越南政府总理批准了《近期至、远期展望2050年的生物多样性国家战略》。

作为该公约的积极成员国，越南建议尽快建立实施支持机制，包括新的金融机制、资源调动、能力建设和发展、技术、科学合作和技术转让等机制；加强利益相关各方之间的合作，以成功实现全球生物多样性框架的大目标； 为每个人民、组织和国家最大限度地发挥其在实现“与自然和谐相处”的 《2050年愿景》中的作用和责任创造机会。

在会议框架内，全球生物多样性框架关于目标 15（企业责任）和目标17（生物技术）的讨论会已突出企业在生物多样性政策和行动中的作用以及将新兴生物技术纳入《 2020年后全球生物多样性框架》的不同看法。

COP15 有望成为为国际社会提出减缓生物多样性丧失和恢复人类与自然平衡的解决方案的良好平台。（完）