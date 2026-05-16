越南愿推动金砖国家与亚太地区加强对接

5月15日，在印度新德里举行的金砖国家（BRICS）外长会议进入第二天议程，围绕“改革多边体系和全球治理”议题展开讨论。越南外交部副部长阮明恒出席会议并发言，同时与部分与会伙伴举行双边会晤。



越通社驻新德里记者报道，与会代表强调，有必要全面改革全球治理体系，按照更加包容、高效的方向加强多边主义，以应对当前挑战。各国呼吁加强对话，尊重国际法，促进公平正义，同时推动国际金融体系改革，保障粮食安全、能源安全和供应链稳定。



阮明恒在会议上发言认为，多边机制和全球治理体系需要进行改革，让它足够强大，以保护和弘扬国际法和联合国宪章的基本原则，同时有效应对冲突以及对贸易、能源、供应链和全球增长，尤其是对发展中国家的负面影响。



阮明恒建议各国要负责任地行事，遵守国际法和联合国宪章；尊重各国的独立、主权和领土完整；保持克制，不使用或威胁使用武力；通过对话以和平方式解决争端；同时，根据包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法，保障海上安全和各海峡航行自由。



她建议金砖国家推动南南合作，加强南北对话，为发展中国家更公平地获取金融、技术和知识资源创造便利条件。



阮明恒重申越南作为2027年亚太经合组织（APEC）峰会东道主、东盟积极成员以及多个湄公河合作机制参与方的重要作用，并表示越南愿为推动金砖国家与亚太地区之间的对话与合作作出贡献，特别是在供应链、发展融资和创新创意等领域。



在会议框架内，阮明恒与各国代表团团长礼节性拜会了印度总理纳伦德拉·莫迪。她转达了越共中央总书记、国家主席苏林对莫迪总理的问候，并建议两国有关部门协调，有效落实苏林总书记、国家主席近期对印度进行国事访问的成果。



纳伦德拉·莫迪高度评价苏林此访的战略意义，确认这是开启两国合作新阶段的里程碑，并建议双方外交部协调推动落实已达成的承诺。



越南外交部副部长阮明恒与印度外交部长苏布拉马尼亚姆·杰尚卡尔。图自越通社

借此机会，阮明恒还与印度、乌干达、白俄罗斯、沙特阿拉伯、尼日利亚和阿联酋等国外交部领导人举行了双边会晤。



在各场会见中，各方一致同意进一步加强合作，以最好地利用投资、贸易及金融、教育、科技等领域的合作机遇，为各国发展带来切实利益，协调核查并有效落实高层活动中已签署的合作协议，推动未来具体的合作内容，为企业交流、扩大合作创造便利，为进一步深化越南与各伙伴国的关系作出贡献。



借此机会，越南外交部副部长阮明恒和工作团在印度新德里G20公园的胡志明主席雕像前献花，并与越南驻印度大使馆干部进行工作会议。（完）