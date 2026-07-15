越南愿与东帝汶分享经验 助力其筹备2029年东盟轮值主席国工作

据越通社驻东盟记者报道，7月13日，越南驻东帝汶临时代办范平潭在东帝汶首都帝力与东帝汶副总理、经济事务统筹部长兼旅游与环境部长弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱举行会晤，双方就推进双边合作的具体措施深入交换意见。

会上，弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱高度评价越南在经济社会发展方面取得的成就，并对越南一贯支持东帝汶融入地区与国际社会，包括支持其加入世贸组织和东盟表示赞赏。他指出，越南在发展与融入国际进程中积累的丰富经验，对东帝汶具有重要借鉴意义。

双方重点探讨了在农业与粮食安全、人力资源开发、数字化转型、旅游、基础设施互联互通及招商引资等领域的合作前景。范平潭表示，越方愿根据东帝汶的发展需求和优先方向，积极分享相关经验，并加强两国各部委、地方及企业间的沟通对接。他认为，双方具备开展务实合作的良好基础，近期可优先推动专家交流、需求调研、干部培训及企业界对接等具体举措。在旅游方面，双方一致认为，东帝汶自然资源丰富，海岛风光秀丽，文化独具特色，发展特色旅游产品潜力巨大。

关于东帝汶筹备2029年担任东盟轮值主席国一事，弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱表示，希望借鉴越方在筹办多边活动、干部培训、礼宾安排、后勤保障、新闻宣传及跨部门协调等方面的经验。范平潭强调，越南愿与东帝汶加强经验交流与分享，支持东帝汶更加积极、高效地参与东盟各项事务。

弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱重申，东帝汶政府高度重视越南企业在当地的投资经营活动，愿积极研究并协助解决企业遇到的困难和问题。双方一致同意，将继续与相关部门保持密切配合，确定一批具体合作领域、项目和活动，推动合作落地见效。

此次会晤有助于推动越南与东帝汶关系不断走深走实，将双方合作潜力与政治互信切实转化为具体成果，既服务于两国发展，也为增进东盟内部团结与合作作出积极贡献。( 完)