越南总理要求文化、体育和旅游行业强化创新思维，提升发展实效

12月27日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政主持召开2025年及2021—2025年任期文化、体育和旅游业工作总结并部署2025年重点任务的会议。会议主题为：“文化是基础——信息是纽带——体育是力量——旅游是连接之桥——稳步迈入新时代”。

会议在政府驻地以线上线下相结合方式举行，并与全国34个省市连线。

范明政和各位代表参观文化体育与旅游业产品展览。图自越通社

会上，文化、体育和旅游部部长阮文雄表示，2025年及2021—2025年任期内，文化、体育和旅游领域在理念认知方面取得积极转变，发展思路更加全面、深入。相关工作实现了从“做文化”向“文化领域的国家治理”转变，通过完善法律法规和政策体系，推动行业可持续发展。

越南在营造健康文化环境、保护和弘扬文化遗产方面取得明显成效。文化产业、数字文化和创意经济初步形成生态体系，成为整个行业新的增长动力。对外文化交流持续深化，多项文化、体育和旅游合作活动和文件在高层互访期间签署。

竞技体育取得新进展，群众体育不断扩大，有助于提升全民健康水平。

旅游业继续发挥支柱性经济产业作用。2025年，越南国际游客接待量首次突破2000万人次，并连续第六年荣获“世界领先遗产目的地”、连续第七年荣获“亚洲领先旅游目的地”等国际称号。目前，越南共有5个旅游乡村获联合国旅游组织认定为“世界最佳旅游乡村”。

新闻、传播和出版领域持续巩固其作为主流信息渠道的地位，认真贯彻党的领导、指示和方向引导，着力建设专业化、人文性和现代化的新闻传播体系。

2026年，全行业将继续在数字政府、数字环境、数字经济和数字社会背景下，大力推进制度、基础设施和人力资源三大支柱建设。

范明政总理在讲话中高度评价文化、体育和旅游业在过去一年及整个任期内取得的重要成果，认为其为国家发展作出了积极贡献。

他强调，要加快发展文化产业和娱乐产业，促进文化市场并建设文化生态体系；提升资源配置效率，推动科技应用和数字化转型，积极融入国际社会，吸收人类文明精华，增强国家软实力。

在体育领域，范明政指出，应统筹发展群众体育与竞技体育，加强基础设施建设，运用现代科技提升培训质量。

在旅游领域，各部门和地方需提升质量和竞争力，将其成为经济支柱产业；推动智慧旅游和绿色旅游发展，制定面向国际社会的越南国家形象传播战略。

范明政强调，新闻和传播机构要充分发挥在巩固党的思想基础中的先锋作用，积极主导舆论走向，坚决驳斥错误与敌对言论，大力传播积极向上、崇德向善、以人为本的价值理念，努力构建健康文明、与时俱进的传播生态。

全行业需加快推进科学技术应用、创新发展和数字化转型，其中重点是抓紧完成行业数据库建设，并作出周密筹备、成功举办2026年内国家重大事件。

政府总理相信，文化、体育和旅游业将继续发挥积极作用，为越南实现可持续发展、繁荣富强作出重要贡献。

值此之际，范明政总理向文化、体育和旅游部部分集体和个人颁发党、国家和政府的崇高奖励。（完）