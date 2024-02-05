越南总理范明政：国有企业必须进行结构调整并注重发展性投资

2月5日上午，越南政府总理范明政对越南企业国有资产管理委员会（以下简称“委员会”）及委员会旗下19家集团和总公司2024年生产经营活动与经济社会发展投资等内容开展调研。

收入、利润和缴纳国家预算均增加

2023年，19个集团和总公司营业总收入达近1135万亿越盾（折合人民币3482亿元），相当于2023年计划的105.15%。税前利润达53.256万亿越盾（折合人民币163亿元）（未含越南电力集团），相当于2023年计划的166.09%，相当于2022年同期的110.92%。各家集团和总公司向国家预算缴纳逾79.252万亿越盾，相当于2023年计划的199.96%，相当于2022年同期的120.22%。

19 家企业中完成并超额完成收入计划的有15家；完成并超额完成税前利润计划的有16家；完成并超额完成缴纳国家预算计划的有16家。

范明政在听取代表们意见并发表总结讲话时高度评价委员会和19家企业近期所做的努力和所取得的成果，为落实2023年国家经济社会发展计划作出积极贡献。

范明政分析今后一个时期的形势并指出，2024年是非常重要的一年，是实施2021-2025年经济社会发展五年计划的关键一年。2024年的要求和任务比2023年更重。据预测，国内和国际形势仍有优势、机遇与困难、挑战并存，其中困难和挑战更多。

注重发展性投资

为圆满完成2024年和2021~2025年间的目标和任务，委员会及其19家企业成员必须牢牢把握形势，紧紧围绕党中央、国会、政府的结论和决议，具体有效落实2024年目标和任务；国有企业必须按照社会主义市场机制运行。

范明政指示委员会制定和部署旗下集团公司的发展战略，其中更加明确地发挥其主导、激励、铺路作用，带动其他经济部门的发展；同时，及时掌握企业生产、经营、投资、结构重组、股份制改革、撤资等方面的困难和瓶颈；紧急解决其权限内的问题，及时提议主管部门解决权限之外的问题；更好地完成生产经营任务，为保持宏观经济稳定、保证国家预算收入、创造就业岗位等作出贡献。

范明政要求有重点地聚焦发展性投资，聚焦党和国家的三大战略突破，即完善制度、发展基础设施、培养人力资源；为投资、出口、消费三大增长动力注入新活力；增添绿色发展、数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、共享经济等新动能；根据发展趋势，对各集团和总公司结构进行重组等。（完）