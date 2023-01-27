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越南总理范明政视察河内首都区四环路建设项目
项目投资总额85.81万亿越盾，2022年开工，预计于2026年竣工，2027年通车。
总体上看，截至目前各项工作项目按期进行。其中，选择咨询机构编制可行性报告、环境影响评价报告并提供技术基础设施参数等工作符合要求并如期完成计划。
政府总理一行在升龙大道与四环路交汇处——位于河内市怀德县双方乡的路口进行视察。
在此，范明政总理对河内和兴安、北宁三省市的密切和创造性的协调，特别是在对交通工程施工进度起到决定性作用的场地征地拆迁工作中的努力表示欢迎。
对于项目实施过程中的遇到的困难，范明政总理指示政府办公厅在各部委协调，在政府副总理陈红河的指导下，在其职权范围内立即解决。
范明政总理强调，河内首都区四环路将开辟新的发展空间，其中包括各工业园区和都市区，四环路的建成有助于缓解交通拥堵，开发土地资源。 范明政总理同时要求路线上各路口的设计确保科技质量和美术性，使路口成为当地景观的亮点，为旅游发展做出贡献。
范明政总理要求加紧完成投资准备工作，今年6月在三省市同时启动系列项目，力争2025年6月竣工。
与当地居民亲切交谈时，范明政总理很高兴地看到大家对项目实施的高度支持，对愿意为项目放弃土地的人们给予高度的评价，希望人们继续严格遵守党和国家的主张，为项目创造便利条件，因为项目越早竣工，人民群众就越早受益，同时为建设国家和首都更加富裕美丽、人民更加温饱幸福的生活做出贡献。（完）