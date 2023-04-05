越南总理范明政圆满结束出席湄公河委员会峰会之旅

越通社特派记者报道，4月5日18时35分，越南政府总理范明政和越南政府高级代表团在圆满结束出席在老挝首都万象举行的第四届湄公河委员会峰会之后乘专机回到河内内排国际机场。

越南政府总理范明政在第四届湄公河委员会峰会上发表重要讲话，阐述了湄公河和湄公河流域已经出现和正在面对的挑战；评估湄公河委员会的活动以及对话伙伴、发展伙伴、国际和区域组织、社会和社区组织的合作。

特别是，范明政总理提出了湄公河委员会成员国和国际社会需要落实、合作和支持的五点建议，旨在保护河流，维护流域内所有国家和人民的合法、正当利益；确保人与自然和今世与后代的和谐相处；一切为了湄公河流域可持续发展的共同目标，不让任何人掉队。

在与老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）和柬埔寨首相洪森（Hun Sen）举行的各场双边会晤上，范明政总理评估了过去一段时期的双边合作成果，同意今后加强合作，包括促进三个国经济的对接，相互支持建立各自国家独立自主且深度、实质和有效融入国际的经济体。

越南政府总理范明政此次出席湄公河委员会峰会之旅取得重要成果，体现了越南在湄公河委员会上的政治承诺和作用；同时加强越南-老挝、越南-柬埔寨的睦邻友好、团结友谊和全面合作关系；实施越南独立自主、多元化、多边化、愿做国际社会的好朋友、可靠伙伴和负责任成员的外交政策。（完）