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越南总理范明政启动2023年新春植树节

2023年新春植树节启动仪式上，越南政府总理范明政向胡志明主席陵保卫司令部以及已在河内市巴维县钟礁（Đá Chông）K9遗迹区面积3.5公顷的土地上种植3000棵绿树的越南人民军指战员和各界人士移交了象征树。
值此2023癸卯年春节之际，1月27日（即农历正月初六）上午，越南政府总理范明政在在河内市巴维县钟礁—K9遗迹区上香缅怀胡志明主席并出席新春植树节启动仪式。

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越南政府总理范明政在在河内市巴维县钟礁—K9遗迹区上香缅怀胡志明主席。图自越通社

这一国家级活动是全国系列新春植树活动的开头，目的在于实施2023年种植2250万棵绿树的“致力于绿色越南”目标。

每逢春节，越南人民一直铭记胡志明主席的教导：“春天是植树节，让国家如春天一样美丽”；“为十年利益树木，为百年利益树人”等。64年来，春节植树已成为越南民族的优良传统，得到历代越南人的继承与发挥。

范明政强调，植树造林不仅保护了景观、环境和生物多样性，而且也是重要的经济产业，为越南带来巨大的利益。

为落实党和国家可持续发展政策，越南于1992年加入了《联合国气候变化框架公约》(以下简称公约)缔约方大会第26次会议(COP26)上，越南承诺到2050年实现净零排放。范明政指出，这表明越南在应对气候变化和生态系统退化等全球严峻挑战、实现更健康地球目标方面的强大决心和政治承诺。（完）

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