越南总理范明政启动2023年新春植树节

值此2023癸卯年春节之际，1月27日（即农历正月初六）上午，越南政府总理范明政在在河内市巴维县钟礁—K9遗迹区上香缅怀胡志明主席并出席新春植树节启动仪式。





这一国家级活动是全国系列新春植树活动的开头，目的在于实施2023年种植2250万棵绿树的“致力于绿色越南”目标。



每逢春节，越南人民一直铭记胡志明主席的教导：“春天是植树节，让国家如春天一样美丽”；“为十年利益树木，为百年利益树人”等。64年来，春节植树已成为越南民族的优良传统，得到历代越南人的继承与发挥。



范明政强调，植树造林不仅保护了景观、环境和生物多样性，而且也是重要的经济产业，为越南带来巨大的利益。



为落实党和国家可持续发展政策，越南于1992年加入了《联合国气候变化框架公约》(以下简称公约)缔约方大会第26次会议(COP26)上，越南承诺到2050年实现净零排放。范明政指出，这表明越南在应对气候变化和生态系统退化等全球严峻挑战、实现更健康地球目标方面的强大决心和政治承诺。（完）