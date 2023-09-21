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越南总理范明政出席气候雄心峰会和联合国流行病预防、准备和应对高级别会议

据越通社特派记者报道，在美国纽约召开的第78届联合国大会高级别峰会周框架内，当地时间9月20日，越南政府总理范明政率团出席气候雄心峰会和联合国流行病预防、准备和应对高级别会议。 范明政总理在会议上发表讲话时建议树立绿色发展新愿景、新思维、新决心、大刀阔斧地行动，净排放降至零；加速公正、公平的绿色能源转型；以人为中心、以人为主体，不让任何人掉队；呼吁发达国家和国际组织在绿色技术、绿色金融、绿色管理、绿色人力资源培训等方面积极支持发展中国家和欠发达国家；建设可再生能源产业和智能输电系统等。

范明政表示，发达国家和国际伙伴需要到2025年将适应活动资金增加一倍，并按照COP28承诺将损失和损害基金投入运行，支持发展中国家和欠发达国家克服气候变化造成的后果。

范明政指出，越南是提交国家自主贡献（NDC）的30个国家之一，是首批加入公正能源转型伙伴关系（JETP）的三个发展中国家之一，并正在与国际伙伴合作制定资源动员计划以在COP28上公布，希望将这种伙伴关系模式打造成典范，为推动全球公正能源转型趋势做出贡献。 

值此之际，范明政总理强调，越南决心履行到2050年实现净零排放的承诺，并在国际社会的全力配合和支持下，力争到2030年将温室气体排放量迅速减少至43.5%，并到 2050 年可再生能源比例超过 70%。

范明政总理在联合国流行病预防、准备和应对高级别会议发表讲话时强调疫情造成的极其严重后果，呼吁国际社会努力采取行动，让子孙后代避免遭受疫情灾难，并制定适当应对措施。 

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范明政总理在联合国流行病预防、准备和应对高级别会议发表讲话。图自越通社

范明政总理表示，双边和多边国际合作与团结对于提高特别是发展中国家预防和应对流行病的能力具有决定性作用；建议的优先事项系增加及时和公平获得疫苗、治疗能力、预测、技术、安全性、有效性、人们的意识，促进技术转让，提高疫苗和治疗药品生产能力，为发展中国家和欠发达国家提供有效的财政支持。

范明政总理指出，要重点提高基层卫生保健和预防医学能力，这是每个国家和国际合作的紧迫任务，同时要弘扬多边主义和全球团结、全民团结、各国共同努力防治疾病。
 
范明政总理强调，越南与国际社会一道努力，及时有效地分享信息和经验，应对和预防流行病。越南支持国际社会同意将全球卫生安全作为优先议程的呼吁，及早预防、准备和有效应对疫情；本着关心和保护人民健康和生命第一的精神，以推动可持续发展和不让任何人掉队。

召开本次峰会系越南与多个关键国家协调后提出的倡议，并于2022年9月获得联合国大会同意，旨在提出有效的措施，克服国家、地区和全球在准备、预防、发现和应对紧急卫生状况工作中的不足。

越南是发起倡议并于2020年获联合国大会批准将每年12月27日定为“防范流行病国际日”的国家。（完）

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