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越南总理范明政出席气候雄心峰会和联合国流行病预防、准备和应对高级别会议
范明政表示，发达国家和国际伙伴需要到2025年将适应活动资金增加一倍，并按照COP28承诺将损失和损害基金投入运行，支持发展中国家和欠发达国家克服气候变化造成的后果。
范明政指出，越南是提交国家自主贡献（NDC）的30个国家之一，是首批加入公正能源转型伙伴关系（JETP）的三个发展中国家之一，并正在与国际伙伴合作制定资源动员计划以在COP28上公布，希望将这种伙伴关系模式打造成典范，为推动全球公正能源转型趋势做出贡献。
值此之际，范明政总理强调，越南决心履行到2050年实现净零排放的承诺，并在国际社会的全力配合和支持下，力争到2030年将温室气体排放量迅速减少至43.5%，并到 2050 年可再生能源比例超过 70%。
范明政总理在联合国流行病预防、准备和应对高级别会议发表讲话时强调疫情造成的极其严重后果，呼吁国际社会努力采取行动，让子孙后代避免遭受疫情灾难，并制定适当应对措施。
范明政总理指出，要重点提高基层卫生保健和预防医学能力，这是每个国家和国际合作的紧迫任务，同时要弘扬多边主义和全球团结、全民团结、各国共同努力防治疾病。
范明政总理强调，越南与国际社会一道努力，及时有效地分享信息和经验，应对和预防流行病。越南支持国际社会同意将全球卫生安全作为优先议程的呼吁，及早预防、准备和有效应对疫情；本着关心和保护人民健康和生命第一的精神，以推动可持续发展和不让任何人掉队。
召开本次峰会系越南与多个关键国家协调后提出的倡议，并于2022年9月获得联合国大会同意，旨在提出有效的措施，克服国家、地区和全球在准备、预防、发现和应对紧急卫生状况工作中的不足。
越南是发起倡议并于2020年获联合国大会批准将每年12月27日定为“防范流行病国际日”的国家。（完）