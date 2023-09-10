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越南总理范明政会见美国总统气候问题特使约翰·克里
范明政总理对约翰·克里在美国总统乔·拜登应阮富仲总书记邀请对越南进行国事访问之际再次访问越南表示欢迎。
范明政总理高度评价美国总统乔·拜登和约翰·克里特使在提高应对气候变化意识和行动方面所做的努力；越南愿在符合越南经济社会条件、符合两国人民利益和关切的基础上，与美国在这些领域开展合作。
范明政总理表示，越南一直努力按照在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上做出的到2050年实现净零排放的承诺；开展《公正能源转型伙伴关系》(JETP)的实施步骤；出台了《第八号电力规划》，其中重点促进能源转型。
越南政府总理强调，越南太阳能和风能等再生能源发展的潜力巨大；发展可再生能源是越南的客观要求，因此越南正在有条不紊地开展该产业发展计划。范明政总理也指出，越南正在继续采取全面、有力的措施促进绿色增长和应对气候变化；建议美国支持越南并动员各组织为越南应对九龙江三角洲因气候变化导致的沉降现象、清洁能源转换等具体的项目提供支持。
约翰·克里强调，美国一贯重视对越关系，支持越南在地区发挥主动作用；高度评价越南到2050年实现净零排放目标的承诺。
约翰·克里注意到越南政府总理关于加强两国在应对气候变化和能源转型合作的建议，表示美国将继续加强合作，支持包括越南在内的发展中国家应对气候变化，特别是在发展清洁能源、可持续基础设施、智能水资源和生态系统管理等方面。（完