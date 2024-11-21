越南总理范明政会见多米尼加参议长和众议长

多米尼加方面在会见中表示，此次访问具有重要的历史意义，因为范明政总理是首次访问多米尼加的越南高级领导人。此访恰逢2025年两国即将迎来建交20周年（2005年7月7日~2025年7月7日）。



范明政强调，越南高度重视与多米尼加的传统友谊和多方面合作关系。



范明政向多米尼加国会两位领导人分享了其与多米尼加总统路易斯•阿比纳德会谈的成果，双方已发布了联合声明，一致同意加强代表团互访，推动完善涵盖各个领域合作的法律框架。范明政提议双方尽快展开自由贸易协定、投资保护协议、文化教育培训合作及简化签证程序的谈判。

越南政府总理范明政与多米尼加众议长阿尔弗雷多•帕切科。图自越通社

两位多米尼加国会领导人对范明政总理与路易斯•阿比纳德会谈的成果给予了高度评价，并强调支持两国政府采取的措施和方向，推动双边关系进入新发展阶段，为两国的发展提供服务，并承诺强力支持两国尽快就自由贸易协定、投资保护协议、文化教育培训合作及简化签证申请流程达成协议，认为这些协议将为两国企业和人民带来切实利益，推动两国关系迈向更高的水平。



范明政还高度评价多米尼加参议院成立了多米尼加-越南议员友好小组，并宣布越南国会于2024年11月15日成立了多米尼加-越南议员友好小组，认为这是两国国会之间的重要合作渠道。



范明政总理代表越南国会主席陈青敏向多米尼加参议长德洛斯桑托斯和众议长阿尔弗雷多•帕切科转达问候，并邀请两位国会领导人访问越南。多米尼加两位国会领导人愉快地接受了邀请。（完）