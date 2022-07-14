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英国向越南移交贸易数据库信息门户

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越南工贸部部长阮鸿延于7月13日在英国政府代表与越南工贸部领导举行的越南贸易数据库信息门户网站交接仪式上强调，建立并将越南贸易数据库信息门户网站投入使用是一项重大的活动，彰显了越南政府在兑现贸易承诺和政策中的透明度，力求助力企业界制定营销策略，提升竞争力和参与全球生产链和供应链的能力。
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