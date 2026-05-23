越南影片《奇南客栈》获亚洲电影节最佳导演奖

在5月21日于中国澳门特别行政区举行的2026年亚洲艺术电影节（AAFF）颁奖典礼上，导演黎光（Leon Lê）凭借电影《奇南客栈》（越南语片名：Quán Kỳ Nam）荣获最佳导演奖。



越通社驻澳门记者报道，2026年亚洲艺术电影节以"艺术之树常青"为主题，汇聚了来自45个国家和地区的众多电影作品。越南有4部作品参映，包括《奇南客栈》、《嫂子》、《Bus - 单向车》和《沃夫与三界竞赛》。其中，《奇南客栈》在获得最佳影片和最佳导演两项提名后，最终为导演黎光赢得了最佳导演奖。



越南驻香港及澳门总领事黎德幸在接受越通社记者采访时表示，国际电影盛事是推广越南电影的契机，同时促进学术交流、吸收经验以提升艺术质量。她认为，继2025越中人文交流年取得成功之后，2026年和2027年也将着力推动和加强双方在文化与旅游领域的合作，有助于巩固两国之间的传统友好与全面合作关系。



亚洲艺术电影节越南文化大使梅秋玄表示，越南参映的全部4部电影都被推荐参评，其中《奇南客栈》获得了最佳影片和最佳导演两项提名，并最终荣获最佳导演奖。因此，这将成为一个契机，让越南通过电影向地区及世界朋友推广和提升越南的文化价值、国家形象和人民形象。



她认为，近期越南多部电影作品已在各区域和国际电影节上亮相、获得推崇并斩获多项不同奖项。这不仅搭建了文化桥梁，也在世界电影版图上确立了地位。



《奇南客栈》以20世纪80年代的越南南方为背景，真实反映了在一个小街区内人们的日常生活、家庭情感和朴素的爱情，给观众带来了许多感触。（完）