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越南当选UNESCO保护非物质文化遗产政府间委员会委员

越通社驻法国记者报道，7月6日在《保护非物质文化遗产公约》 （简称“2003年公约”）框架下，越南以120票当选联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（任期2022~2026年）委员，在当选国家中赢得最高选票。 越南常驻联合国教科文组织代表团团长黎氏红云大使表示，这是继2006~2010年任期后越南第二次担任这一重要职务，说明越南的国际地位日益提升，彰显国际社会对越南在全球多边机制中的协调能力的信任，肯定了越南在联合国教科文组织框架下为保护和发扬国内乃至世界非物质文化遗产中所作的贡献。这也是越南所开展的全面深度融入国际社会的对外路线所取得的成果。

黎氏红云大使强调，作为政府间委员会（任期2022~2026）委员，越南将有更多机会为落实2003年公约中的目标和优先事项作出贡献，从而提升非物质文化遗产的重要性，因为其不仅是文化多样性、创造力、跨文化对话和社会凝聚力的重要资源，更是可持续发展的动力。

越南是联合国教科文组织执行局委员（任期2021~2025年）和教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》（2005年）委员。此次当选联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（任期2022~2026年）委员是越南更加积极主动地为UNESCO的计划和大方向作出贡献的机会，同时肯定了越南在UNESCO和国际场合上的信誉和威望。

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越南以120票当选联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（任期2022~2026年）委员，在当选国家中赢得最高选票。图自baoquocte.vn


越南文化遗产局局长黎氏秋贤透露，文化体育与旅游部将制定具体计划，分享保护和弘扬文化遗产保护活动中的最佳做法，落实该公约的各项目标，为可持续发展作出贡献，推动UNESCO的优先事项落实，增强意识，完善《公约》的机制，提升多国非物质文化遗产在相互尊重、多元文化对话和可持续发展方面的作用，促进有关文化的公约之间的文化共鸣，推动开展各活动，特别是庆祝公约诞生20周年的活动。

于 2003 年通过的《保护非物质文化遗产公约》共有180个缔约国，139个成员国的629项非物质遗产已成功审遗，该公约在保护、传播和发扬文化价值方面发挥着重要作用，助力促进国际合作和国际援助，为人类的和平作出贡献。

越南成为最先加入该重要国际公约的30个成员国之一，肯定了越南在联合国教科文遗产领域的国际地位。越南已将公约的内容和精神加入各部法律、计划和项目中，为推动公约的实施作出了积极的贡献。目前，越南已有14个非物质文化遗产被纳入《人类非物质文化遗产代表作名录》和《急需保护的非物质文化遗产名录》。（完）

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