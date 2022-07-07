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越南当选UNESCO保护非物质文化遗产政府间委员会委员
黎氏红云大使强调，作为政府间委员会（任期2022~2026）委员，越南将有更多机会为落实2003年公约中的目标和优先事项作出贡献，从而提升非物质文化遗产的重要性，因为其不仅是文化多样性、创造力、跨文化对话和社会凝聚力的重要资源，更是可持续发展的动力。
越南是联合国教科文组织执行局委员（任期2021~2025年）和教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》（2005年）委员。此次当选联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（任期2022~2026年）委员是越南更加积极主动地为UNESCO的计划和大方向作出贡献的机会，同时肯定了越南在UNESCO和国际场合上的信誉和威望。
越南以120票当选联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（任期2022~2026年）委员，在当选国家中赢得最高选票。图自baoquocte.vn
越南文化遗产局局长黎氏秋贤透露，文化体育与旅游部将制定具体计划，分享保护和弘扬文化遗产保护活动中的最佳做法，落实该公约的各项目标，为可持续发展作出贡献，推动UNESCO的优先事项落实，增强意识，完善《公约》的机制，提升多国非物质文化遗产在相互尊重、多元文化对话和可持续发展方面的作用，促进有关文化的公约之间的文化共鸣，推动开展各活动，特别是庆祝公约诞生20周年的活动。
于 2003 年通过的《保护非物质文化遗产公约》共有180个缔约国，139个成员国的629项非物质遗产已成功审遗，该公约在保护、传播和发扬文化价值方面发挥着重要作用，助力促进国际合作和国际援助，为人类的和平作出贡献。
越南成为最先加入该重要国际公约的30个成员国之一，肯定了越南在联合国教科文遗产领域的国际地位。越南已将公约的内容和精神加入各部法律、计划和项目中，为推动公约的实施作出了积极的贡献。目前，越南已有14个非物质文化遗产被纳入《人类非物质文化遗产代表作名录》和《急需保护的非物质文化遗产名录》。（完）