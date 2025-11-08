Báo Ảnh Việt Nam

越南当选联合国教科文组织第43届大会副主席

在正在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的联合国教科文组织（UNESCO）第43届大会上，越南再次获得会员国的信任，当选本届大会副主席。

