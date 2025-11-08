Vietnamese
越南当选联合国教科文组织第43届大会副主席
08/11/2025
在正在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的联合国教科文组织（UNESCO）第43届大会上，越南再次获得会员国的信任，当选本届大会副主席。
第13号台风“海鸥”致逾2.6万间房屋损毁
08/11/2025
新闻
根据农业与环境部下属堤坝管理与防灾局统计，截至11月8日8时，第13号台风及其环流已造成245间房屋倒塌、26226间房屋受损或屋顶被掀翻，房屋损毁数量较7日下午增加8664间。
原始村落沙坪——西昆岭大山中的瑶族青苔屋村落
08/11/2025
08/11/2025
新闻
越南电影与征服奥斯卡奖之路
08/11/2025
新闻
越南政府总理范明政主持召开10月例行政府会议 与34个省市连线
08/11/2025
08/11/2025
新闻
欣赏庆和省波那加女神塔的魅力
08/11/2025
新闻
越南举行与亚洲伙伴投资促进政策对话会
08/11/2025
新闻
越南政府总理范明政：团结创造力量，合作创造价值，对话增强信任，实现共同发展
08/11/2025
08/11/2025
新闻
带有越南文化特色的交通工具
越南入境人员防疫规定
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
越南继续为G77和中国的共同事务作出积极贡献
