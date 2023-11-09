越南当选第42届联合国教科文组织大会副主席职务

越南外交部副部长、联合国教科文组织国家委员会主任何金玉在联合国教科文组织总部接受越通社记者采访时表示，越南当选代表亚太地区的联合国教科文组织大会副主席具有重要的意义，本着越共十三大决议和越共中央书记处的第25号指示，继续强调党和国家关于多边化、多元化和全面、深入、有效融入国际的正确外交政策，以及促进和提高多边外交作用的政策。国际社会的信任也体现越南在国际舞台上日益提升的地位和威望，同时也体现了国际社会对越南在全球多边机构中的贡献能力和运作能力，特别是对联合国教科文组织活动的积极贡献的支持和信任。