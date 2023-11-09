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越南当选第42届联合国教科文组织大会副主席职务
越南外交部副部长、联合国教科文组织国家委员会主任何金玉在联合国教科文组织总部接受越通社记者采访时表示，越南当选代表亚太地区的联合国教科文组织大会副主席具有重要的意义，本着越共十三大决议和越共中央书记处的第25号指示，继续强调党和国家关于多边化、多元化和全面、深入、有效融入国际的正确外交政策，以及促进和提高多边外交作用的政策。国际社会的信任也体现越南在国际舞台上日益提升的地位和威望，同时也体现了国际社会对越南在全球多边机构中的贡献能力和运作能力，特别是对联合国教科文组织活动的积极贡献的支持和信任。
越南外交部副部长、联合国教科文组织国家委员会主任何金玉。图自越通社
何金玉副部长表示，担任这一新的职务，越南首次同时在联合国教科文组织的四个关键机制中发挥作用（联合国教科文组织执行理事会成员、2005年《保护和促进文化表现形式多样性公约》政府间委员会副主席、2003年《保护遗产非物质文化公约》政府间委员会成员）， 担任联合国教科文组织大会副主席也是越南展示其“双重责任”的良好机会，为联合国教科文组织关注的国际问题做出更主动、积极和实质性的贡献，并推广教科文组织在教育、文化、自然科学、社会科学以及信息与传媒5个领域的主要计划和方向； 同时，维护国家利益，利用联合国教科文组织的理念和倡议，持续、同步、全面地服务于国家建设和发展事业。（完）