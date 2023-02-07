越南强调需要将国家和国际资源用于和平、发展和人类

当地时间2月6日，联合国秘书长古特雷斯在第77届联合国大会上，宣布联合国将在2023年将六大方面作为工作重点。

古特雷斯强调，2023年面临着一系列前所未有的挑战，冲突在持续，国际社会需要加强配合行动，以《联合国宪章》和国际法为基础，努力寻找创造性解决方案，促进可持续发展，预防和解决冲突。

古特雷斯承诺，共同努力促进当前讨论进程取得成功，让世界渡过挑战，并确保实现可持续发展目标 (SDG) 的进度。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使以联大副主席身份共同主持会议，并以越南国家代表资格发表了讲话。邓黄江大使呼吁国际社会通过尊重《联合国宪章》和国际法，共同努力实施可持续发展目标、2030 年议程和其他全球承诺和优先事项。他强调，需要将国家和国际资源用于和平、发展和人民，同时，强调应以和平方式解决冲突，促进多边合作，加大金融支持和改革国际金融体系，确保可持续发展的资源。邓黄江大使补充说，气候变化和气候正义也是一个需要关注的重要领域。

值此之际，邓黄江大使再次强调越南支持秘书长的作用及其所作出的努力，并承诺继续与联合国成员国密切合作。（完）