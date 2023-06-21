越南强调实质性对话和有效合作以促进和保护人权

越南常驻联合国、世界贸易组织及日内瓦其他国际组织代表团团长黎氏雪梅大使欢迎联合国人权事务高级专员和联合国人权事务高级专员办事处（简称：“人权高专办”）在促进和保护人权方面所作出的努力，并强调，越南承诺继续与联合国人权事务高级专员和人权高专办密切合作，解决人权问题。

黎氏雪梅大使在就联合国人权事务高级专员关于世界人权状况报告的对话会上发表讲话时认为，尽管越南和其他国家在促进和保护人权方面面临诸多挑战，但越南仍然决心确保人民充分享有人权；同时，强调越南的首要任务是巩固法治、透明度、安全和社会安全，并进行必要的法律和经济改革，为疫后复苏进程和包容性、可持续发展提供支持。

黎氏雪梅大使还强调，越南承诺促进与所有成员国和联合国人权机制的实质性对话和有效合作；支持关于普遍性、公平性、客观性、不选择和不干涉他国内政的基本原则；实质性对话与合作以及遵守上述原则是促进和保护人权的最有效途径。

在从2023年6月19日至7月14日举行联合国人权理事会第53届会议上，越南继续推动其作为2023-2025年任期成员的参与，其中，在气候变化背景下的人权是越南的核心主题之一。

越南、孟加拉国和菲律宾将共同举办题为“气候变化对实现充足食物权的负面影响”的气候变化与人权专题研讨会。同时，将介绍以“气候变化对生计的负面影响及其对人权的影响”为主题的关于气候变化与人权的2023年决议草案。

这是由越南与菲律宾、孟加拉国于2014年一起直接参与起草了人权理事会关于气候变化与人权的决议。越南积极参与该决议的制定和通过过程以及若干小组活动，体现了越南在应对气候变化方面所作出的努力，同时也为奉行积极主动，对国际社会公共问题负责任的外交政策作出贡献。

此外，越南代表团将主持并与部分合作伙伴协调举行关于打击工作场所性别暴力、歧视和骚扰的专题讨论，同时积极参与各场讨论会和相关活动。（完）