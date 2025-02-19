越南强调了海洋对全球和平、安全与发展的重要作用

越南外交部常务副部长阮明宇从2月16日至17日参加在阿曼马斯喀特举行的第八届印度洋会议，并在全体会议上发表讲话。

阮明宇发言时表示，全球50%以上的集装箱货运和三分之二的石油和天然气运输穿越印度洋，并强调，大海与大洋的互联互通是全球和平、安全与发展的根本支柱。他认为，当今世界各国相互联系和依存日益加深，要求各国加强合作,共同应对和解决包括传统和非传统挑战在内的共同挑战。在机遇与挑战并存的背景下，越南外交部常务副部长呼吁各国共同努力构建共同愿景，迈向一个稳定、可持续和包括印度洋、太平洋和东海在内的大海与大洋互联互通的未来。

为实现这一愿景，阮明宇提出了五点意见：（一）尊重国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），强调必须尊重和严格遵守《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》中的基本原则，其中包括尊重独立、主权和领土完整，以和平方式解决争端，尊重和忠实履行国际条约；（二）在《联合国海洋法公约》基础上，充分利用现有机制，推动区域内外实质性和有效的海上合作，为解决气候变化、海平面上升等共同挑战作出贡献；（三）促进经济互联互通，实现可持续发展，其中维护和加强海港和运输网络互联互通将发挥关键作用；（四）积极促进经验分享，提高认识，提升海事能力；（五）需要充分利用东盟、印度洋地区联盟、孟加拉湾多领域经济与技术合作组织等区域和次区域论坛和机制，促进和扩大合作、互联互通并确保透明度。

此外，阮明宇还介绍越南首次提名2026-2035年任期国际海洋法庭（ITLOS）法官候选人，体现了越南按照国际法以和平方式解决国际争端的主张和承诺。

会议期间，阮明宇与东道国阿曼进行了多场实质性会谈，旨在推动双边关系发展。具体，阮明宇分别与阿曼商业、工业与投资促进部大臣卡伊斯·穆罕默德·优素福，外交部政治事务次大臣哈利法，交通、通信和信息技术部副部长哈米斯·穆罕默德·阿尔·沙姆马奇等领导举行了工作会谈。双方就加强贸易、农业、粮食安全、清真食品等领域的合作，以及提升越南-阿曼联合投资基金（VOI）在越南潜在领域的投资效率达成一致。（完）