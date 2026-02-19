越南强化对巴勒斯坦问题的一贯立场 随时准备参与加沙重建

据越通社驻开罗记者报道，2月17日，越南驻埃及兼驻巴勒斯坦国大使阮南阳向巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯（Mahmoud Abbas）递交了国家主席梁强的国书，正式成为越南驻巴勒斯坦国特命全权非常驻大使。

马哈茂德·阿巴斯总统欢迎阮南阳大使在巴勒斯坦国履新，并强调，越南是各国在争取民族独立和在国家建设与发展以及争取国际社会支持方面学习借鉴的典范。

阮南阳对担任越南驻巴勒斯坦国大使感到荣幸，并强调，将竭尽全力，为推动两国合作关系日益扩大和走向深入、与两国传统关系和两国政治互信相称做出贡献。

阮南阳重申了越南的一贯立场，即支持巴勒斯坦人民的正义斗争，支持两国方案和巴勒斯坦在联合国的正式会员国地位，确保巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，其中包括建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的、独立的巴勒斯坦国的权利。

此前，当天上午，阮南阳参观了陈列着巴勒斯坦解放组织领导人、领导巴勒斯坦人民抗战超过30年的阿拉法特的遗物的亚西尔·阿拉法特博物馆。

2月16日，阮南阳大使分别与巴勒斯坦外交与侨民事务部副部长奥马尔·阿瓦达拉（Omar Awadallah）、亚太司司长贾米拉·埃雷卡特（Jamila Hassan Eragat）举行了会晤。

在各场会晤中，阮南阳就双方共同关心的诸多问题以及提高双边合作成效和在国际论坛上协调配合的措施交换了意见。奥马尔·阿瓦达拉高度评价并肯定巴勒斯坦重视与越南的传统友好关系及两国间的政治互信，同意双方共同培育并将这一良好基础传递给两国青年一代以继续继承和发扬。阿瓦达拉重申，巴勒斯坦历届领导人和人民始终铭记并感谢越南给予巴勒斯坦的宝贵支持，希望越南在未来继续维持这一极其重要的支持。

阮南阳再次重申了越南关于巴勒斯坦问题的一贯立场，并强调，越南随时准备根据越南的实际情况和能力参与加沙的重建工作，确保遵循尊重各国独立、主权和国际法的原则，支持巴勒斯坦权力机构在控制和管理加沙方面发挥重要作用。

阿瓦达拉对越南的这一观点表示欢迎，并表示，加沙重建工作需要国际社会的大力支持，希望越南参与越南具有优势和丰富经验的领域。

阮南阳与亚太司司长埃雷卡特也一致认为，两国需要提高经济合作成效，使其与政治关系规模相称，并强调，为双方企业和商品进入对方市场创造条件。

埃雷卡特认为，尽管双方经济合作尚有局限，但在加沙冲突结束后，形势将更有利于经济合作活动，为加强举办贸易促进活动，以及两国企业对接创造条件。埃雷卡特高度赞赏过去双方在教育合作和民间交流等领域所取得的成果，并认为，这些合作和交流是两国人民之间建立友谊的有效桥梁。

埃雷卡特高度评价近期两国在教育合作及民间交流活动方面取得的成果，认为这是维系两国、两民族友谊的有效桥梁。她感谢越南外交部近期协同日本国际协力机构为巴勒斯坦干部在越南外交学院举办培训班的倡议，建议为巴勒斯坦方面拓展有关国际关系的培训项目，加强各友好协会、团结组织间的活动，增进学生交流、文艺体育交流等，以增进两国人民之间的相互理解。（完）