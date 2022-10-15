越南强化东南亚地区无核武器化主张

10月14日，越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使代表东盟国家在联合国大会裁军与国际安全委员会（第一委员会）有关核武器的讨论会上发表讲话。

越通社驻联合国记者报道，邓黄江大使大使指出，今年的会议是在国际安全环境充满挑战的背景下举行的；对核武器的严重后果表示担忧，并重申东盟十分支持通过国际性努力建立一个无核武器化的世界。

邓黄江大使申明，东盟一向重视在核裁军和核不扩散领域上的多边主义，其中包括《禁止核武器条约》（NPT）在以和平为目的的全球核裁军和防扩散机制中的核心作用。

东盟呼吁各国继续签署和批准，以促使《全面禁止核试验条约》 尽早生效。此外，东盟对第一届《禁止核武器条约》成员国会议成功举办并通过了行动计划表示认可。

越南驻联合国代表团团长还强调东盟重视本地区无核武器化的重要性，并大力支持核武器化地区为核裁军和防扩散机制所作出的努力，同时认为拥有核武国家必须承诺不对无核武器国家使用或威胁使用核武器。

邓黄江大使重申，东盟承诺努力推动东南亚地区无核武器化建设进程，并为实现该目标而通过了2023-2027年阶段行动计划。

东盟国家强调了东盟与国际原子能机构在保证核能仅用于和平目方面的合作。其中包括双方在近期的具体合作活动。邓黄江大使还强调了东盟对第一委员会以彻底消除这种武器为目的工作任务的承诺。

按计划，裁军与国际安全委员会的此次会议从10月10日开始并将持续到2022年11月初。（完）