越南强化与加拿大多领域的全面伙伴关系

在庆祝越南与加拿大建交50周年（1973年~2023年）的框架内，8月25日上午，越南翰林院社会科学美洲研究所与加拿大驻越大使馆在河内联合举行了题为“越南与加拿大关系50周年：回顾过去 展望未来”的研讨会。该活动旨在进一步推动越南与加拿大在多个领域的全面伙伴关系。

越南翰林院社会科学院副院长阮德明强调，50年来，越南与加拿大在政治、外交、贸易、投资、国防、安全、教育、发展合作等领域合作取得了诸多成效。 2023年是两国建交50周年的重要之年。在世界和地区形势复杂严峻的背景下，越南与加拿大的良好外交关系持续稳定发展。

美洲研究所所长阮春忠评价，越南与加拿大在维护国际和平、稳定与安全、尊重国际法、倡导多边主义、促进人权、平等权利、促进可持续发展和国际人道主义活动等进步理想等许多领域上持相同立场。两国均渴望维护亚泰地区和平稳定的环境。

在研讨会上，与会代表对两国50年来的双边关系作出评价；深入分析地区和国际形势，寻找共同点和机遇，为今后双边关系的发展注入动力。

此外，与会代表讨论了许多内容，意在提出相关解决方案；充分发挥各自优势，推动两国关系提质升级并迈上新台阶。许多代表认为，应提高两国经济合作效率，用好《全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），进一步促进两国人文交流和教育培训合作等。（完）