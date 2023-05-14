越南引进的外资更倾向于绿色增长

越南绿色增长和绿色发展相关领域的投资资金日益增多，目前约占越南国内生产总值的2%。

截至目前，越南国内外企业已在可再生能源、清洁能源或为绿色经济发展设备投资等绿色增长和绿色发展相关的领域投资约 90 亿美元。近两年来，绿色增长投资取得了较高的增长速度，达到从10%到13%。

越南计划与投资部外国投资局副局长阮英俊先生日前在“越南绿色增长中的外商直接投资企业”研讨会上提供上述的信息。

阮英俊先生表示，包括外企在内的企业界帮助改变了生产、消费和经营行为，为实现绿色增长目标做出贡献。

越南外资企业协会（VAFIE）副主席阮文全先生表示，2021年之前，在对越南投资的外企中，高科技企业仅占5%，而80%是中等技术和15% 是过时的技术。 这是越南不惜一切代价吸引外资的时期。当时， 越南还不太重视环保问题，而将资金、就业问题和出口放在第一位。

尽管越南凭借其日益完善的制度和投资环境、稳定的政治基础和巨大的经济增长潜力被视为吸引外国直接投资的成功典范。然而，阮英俊先生认为，绿色增长是一个艰难的目标，并需要切实可行、正确有效的鼓励政策来支持企业改变思维和有效实施绿色生产经营活动。

阮英俊先生表示，近段时间以来，计划与投资部已主动向政府建言献策，协调各部委、行业和地方，致力于逐步完善法律框架，为绿色发展服务。

越南工商联合会（VCCI）副主席阮光荣先生从企业的角度表示，企业在实施绿色增长战略、应对气候变化和可持续发展国家战略中发挥非常重要的作用。与此同时， 企业需要创造出新价值来满足新的需求和绿色、可持续、包容性发展的需求。（完）