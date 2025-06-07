越南建设部要求VinSpeed和Thaco尽快完成北南高铁投资项目投资主张申请文件

有关高速铁路投资发展股份公司VinSpeed 和长海集团股份公司（Thaco）提出的北南高速铁路项目投资提案，越南建设部长要求相关企业根据《投资法》第33条规定审查并尽快完成项目投资主张申请文件。

政府副总理陈红河此前表示，中央政治局已颁布关于发展民营经济的第68号决议，其中推动私营企业参与国家重点项目建设，鼓励私营部门与国家携手，积极参与战略领域以及高铁、城铁等重点项目。

目前，各部委基本支持并欢迎企业提交有关投资北南高速铁路项目的提案。

根据VinSpeed公司的投资方案，北南高速铁路的总投资额约为1562万亿越盾（约合613.5亿美元），其中不包括土地征地拆迁、补偿、安置等资金。

VinSpeed将安排该项目总投资额的20%，其余80%由该公司以无息方式从国家资本中借款，借款期限为35年。

VinSpeed 希望项目在2025年12月前开工，并在2030年12月前实现全线运营。该公司目前正在与中国、德国和日本等世界铁路行业领先国家的合作伙伴进行谈判，以获得技术转让并在越南生产机车、车厢以及信号和控制系统。

与此同时，Thaco提议为北南高速铁路项目投资1562万亿越南盾（约合613.5亿美元）。其中Thaco出资20%，其余的80%由该公司从国内外金融机构借入，政府将为所有贷款提供30年的担保和利息补贴。

Thaco 提议将项目实施分为两个阶段，总工期为7年。

在技术方面，Thaco 将采用电气化铁路技术、确保现代化和国际标准要求。其中Thaco将与国内企业合作，从欧洲、亚洲国家的合作伙伴获得合理的技术转让。（完）