越南建设部副部长裴春勇率团出席东盟-中国建设住房部长圆桌会议

在题为“建设可持续未来：深化东盟-中国住房城市建设合作，共促繁荣”的本届东盟-中国建设住房部长圆桌会议上，裴春勇已代表越南代表团发表题为《通过各地方实际行动，发展气候适应型城市》的讲话。

裴春勇表示，为了逐步建设和发展气候适应型城市系统，越南政府一直以来主动出台和将各项任务和措施结合起来并推进实施。越南已在城市发展与各经济增长目标、提高居民居民生活质量，适应全球危机的挑战、改善城市规划、建设和管理，建设智慧和宜居城市，从而推动优质城市发展等相结合中取得一些积极成果。

裴春勇也坦率地指出越南城市化过程中存在的不足，强调了“沟通”与“分享”的必要性。他认为，“沟通”是指建立和保持关系，一道努力促发展，造成地区各国、地区各座城市之间连接网络中的互动合作。“分享”是指一起讨论，分享实际经验，一道努力战胜各困难和挑战。

裴春勇表示相信，实施东盟各国、东盟每个国家与中国之间的“沟通”和“分享”将有助于建立在建设领域的紧密合作关系，提高住房和城乡发展对全球化时期中可持续发展的作用；扩大互利合作关系，从而提高人民生活质量，为确保地区乃至世界和平、安全、合作与发展环境做出贡献。

在会议框架内，裴春勇一行已与马来西亚地方政府发展部长倪可敏(Nga Kor Ming)进行工作座谈，会见马来西亚建设企业代表，了解马来西亚城市、住房和技术设施管理和发展工作。

越南驻马来西亚大使丁玉玲一同主席会议。（完）