越南建议联合国人口基金继续支持其参与《老年人权利国际公约》谈判

越南外交部副部长邓黄江5月29日在外交部总部会见联合国人口基金(UNFPA)驻越南首席代表马特·杰克逊(MattJackson)，并举行工作会谈。

邓黄江表示，越南始终珍视联合国人口基金45年来给予的支持与帮助，欢迎双方正在推进的2027-2031年合作计划。他强调，越南高度重视与国际伙伴的合作，以实现到2045年成为高收入发达国家等国家战略目标。

邓黄江指出，外交部正积极推进老年人领域的国际合作。他建议联合国人口基金在人口老龄化、长期照护、照护经济、银发经济以及发挥老年人作用等方面提供专业支持、国际经验和政策建议，并分享相关研究成果，包括探索超越传统经济指标的发展路径与方法。

邓黄江还就推动人口老龄化和银发经济相关议题纳入2027年亚太经合组织合作框架等事宜与对方交换了意见。

他建议联合国人口基金继续支持越南参与《老年人权利国际公约》的讨论与谈判进程，强调这一问题具有长期战略意义，越南愿在相关多边进程中发挥积极、建设性和负责任的作用。

马特·杰克逊高度评价越南与联合国人口基金的合作关系，表示联合国人口基金视越南为重要伙伴，愿继续在人口与发展、应对人口老龄化、长期照护、照护经济、银发经济以及发挥老年人作用等共同关心领域，与越南加强合作，提供支持、分享经验并开展政策咨询。

双方还就联合国系统改革交换了意见，认为改革应朝着提高效率、减少职能重叠、更有效利用资源的方向推进，并一致同意保持密切协调，推动合作内容落到实处。（完）