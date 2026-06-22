越南建筑斩获2026年Architizer A+Awards国际大奖

在国际建筑奖项体系中，由美国Architizer网站每年举办一次的Architizer A+Awards，被视为能够强有力连接专业人士与公众的奖项之一。经过十多年的发展，该奖项每年都吸引来自数百个国家和地区的数千个项目参评。



在2026年评选中，来自越南河内IDEE Architects建筑事务所的“Hidden Spa-Water Hope”项目，在“水疗与健康”（Spa & Wellness）类别中荣获“评审团大奖”（Jury Winner）。



“Hidden Spa-Water Hope”隐匿在庆和省金兰沿海的沙丘之中，其建造导向是尊重自然景观，并将水资源作为核心要素加以利用。



IDEE Architects联合创始人、建筑师陈玉灵。图自人民报





IDEE Architects联合创始人、建筑师陈玉灵表示，“Hidden Spa-Water Hope”的建筑语言通过建筑体量和材料的克制来体现。石材、木材和竹子等当地熟悉的材料被选中，不仅因为它们适应热带气候的能力，还因为其自然美感会随着时间的推移而愈发深沉。石墙有助于调节温度，而开放式的屋顶和走廊则为自然通风创造了条件，最大限度地减少了对机械解决方案的依赖。该项目的特殊之处之一，是保护在项目建造前就已存在于沙丘上的古树。随着时间的推移，伴随着水景与阴凉的出现，植被在建筑周围逐渐生长，一步步将干旱的沙地变成了一个充满活力的绿色空间。



近年来，越南建筑在各大国际奖项中屡获殊荣，涵盖住宅、公共建筑、教育、文化，到度假、医疗保健和可持续发展等多个领域。充满活力的越南建筑师团队不仅推动了改善生活质量和对环境负责的设计方案，还助力将越南推广为一个充满创意、富有特色且正日益深度融入世界的建筑体系。（完）