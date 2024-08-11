越南建立强有力的法律体系来保护人口贩运受害者

预防和打击人口贩运、支持受害者回国是越南一直关注并推动落实的重点任务之一。

公安部刑事警察局丁文程上校表示，随着《反人口贩运法》及相关法律的颁布，越南也是最早签署和参加联合国公约和议定书，东盟和地区国家的协定、宣言和谅解备忘录，与有关国家签订协议和合作协议的国家之一。此外，越南的法律框架还有许多重要的变化；加强预防和打击人口贩运犯罪的双边和多边合作。这些举措不仅体现了越南对执行国际条约的承诺，也反映出对建立强有力的法律体系以保护最弱势群体的重要性的深刻认识。

特别是，2015年《刑法》（2017年补充修正）加强了对人口贩运犯罪的监管，更加符合越南加入的国际条约。这些是越南为建立预防和打击人口贩运犯罪专门法律框架而采取的重要步骤。

根据越南打击犯罪活动指导委员会的数据，2014年至2023年10年间，越南发现并调查了约2400多起人口贩卖案件、涉案人员3800人、受害者5700人。人口贩运犯罪形势历年尤其是2018年以来案件数量、涉案人员、受害者人数均呈明显下降趋势。

然而，越南人口贩卖犯罪形势依然复杂。刑事警察局的统计显示，2024年前6个月，全国共发现侦办人口贩运案件35起，涉案人员78人，受害者103人。

据边防司令部，今年前6个月，边防部队与各地方协调开展了56117场法律宣传活动，吸引158.97万人次参加；通过当地扬声器系统和边防警卫扬声器播放46925小时来宣传；发放传单40828份。口岸的宣传工作帮助926名劳动者自行返回，因为他们意识到出境到另一个国家时有被贩运的风险。

目前，边防部队司令部指导单位加强巡逻，严格管控边境、口岸、海域，及时发现非法出入境活动，护送受害者回国，并在社会秩序国家管理方面与公安力量密切协调。

关于支持人口贩运受害者重返社会的工作，越共中央宣教部、越南妇女联合会中央委员会宣传部的吕鸿玲女士表示，2024年前6个月，越南妇女联合会中央委员会协调组织了20场宣传活动，吸引海防、乂安、河静、广平4个省市的7400多名妇女以及其他民众和高中学生参与。各级妇联还推动向社区群众特别是妇女宣传有关防治人口贩卖、安全劳务移民、劳务输出等的法律知识；同时进行法律援助，向会员和妇女宣传相关法律规定；宣传家庭和家长在管理和教育儿童杜绝犯罪和社会罪恶方面的作用和责任。

2024年前6个月，地方各级妇联共发现并举报侵害妇女儿童虐待、暴力案件约1364起，其中儿童性侵案件为主。越南妇女联合会妇女与发展中心“安全之家”热线1900969680接到942通电话（比去年同期增加近70%），提供咨询1546次（其中家庭暴力占85%）。（完）