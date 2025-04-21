越南应对美国追征关税的农业增长情景

目前，美国暂缓对从越南进口的商品实施46%的对等关税。越南农业与环境部农业与环境战略政策研究院做出了三种情景预测，并提出应对美国关税政策的解决方案。



三中情景包括情景一： 如果2025年全年维持10%的税率，并对各国均等适用，那么2025年越南农业出口及其全年增长目标将不会受到显著影响。



情景二：在暂缓征税期后，如果两国协商一致将税率定为20%，2025年下半年出口额将下降约20%。在此下降幅度下，2025年农、林、渔业增长可能减少0.15至2个百分点，降至3.8%至3.85%。



情景三： 如果在暂缓期后，美国仍对从越南进口的商品征收46%的关税，预计2025年下半年出口将减少40%。在此下降幅度下，2025年农、林、渔业增长可能减少0.3至0.4个百分点，降至3.6%至3.8%。



根据农业与环境战略政策研究院的建议，应立即对在美国实施新税率时受到重大影响的重要商品采取紧急支持措施。这些支持措施可以在短时间内实施，但必须迅速且足够强烈，以帮助企业和民众调整并适应新形势。



可以立即实施的一些支持措施包括：降低进口原材料的关税，推迟缴纳增值税、企业所得税、农业、林业和水产业生产经营户的个人所得税，以及为受影响的企业和个人提供信贷利率支持。



此外，还需继续提高生产率、质量并降低成本，贯彻中央政治局2024年12月22日颁布的关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议（57-NQ/TW）精神，通过研究和应用科学技术增强越南农、林、渔业的竞争力；监督并确保产品符合美国市场的标准和规范。

与此同时，应实现市场多元化，除了中国、东亚、东盟国家、美国、欧盟外传统市场，还需拓展和深入开发BRIC国家（包括巴西、俄罗斯、印度）、拉丁美洲市场、非洲一些主要国家的市场，同时开拓清真食品消费国家等新市场。



为确保2025年全国经济增长达到8%以上，越南政府设定农、林、渔业全年附加值增长4%至4.2%的目标。其中农业增长3.85%，林业增长5.47%，渔业增长4.35%。



实际上，2025年第一季度，农、林、渔业的国内生产总值（GDP）增长3.74%，为全国经济增加值增长贡献了6.09%。这是过去四年来第一季度的最高增长水平。2025年第一季度全国农、林、渔业出口总额为157.2亿美元，同比增长13.1%。



根据农业与环境战略政策研究院的分析，得益于天气条件良好，科学技术应用效果显著，畜牧业发展良好，疫情得到控制，使农、林、渔业第一季度能够实现增长目标。



然而，该行业增长的重要推动力之一——出口活动面临诸多挑战。一些出口价值下降的产品包括：大米下降19.7%（原因是平均出口价格下降了20.1%）、蔬果下降11.3%（主要因为对中国的出口下降了38.9%）。此外，原材料价格上涨，用于生产的原材料、燃料和物资价格指数同比上升4.93%，影响了生产成本。（完）