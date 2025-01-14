越南庆和省与中国企业举行对接会 开拓合作空间

最近，庆和省人民委员会与中国驻胡志明市总领事馆在芽庄市举行庆和省与中国企业对接会，为庆和省和中国企业见面交流，寻求旅游、贸易、农业、林业、渔业等领域的合作机会创造了平台。

越南外交部副部长范青平表示，庆和省在越南中部重点经济区具有战略地位，基础设施较为完善，交通方便，旅游业发展潜力巨大，是中国企业寻求合作与投资机会的理想目的地。

中国驻胡志明市总领事魏华祥表示，越南是中国在东盟最大的贸易伙伴，也是中国在全球第五大贸易伙伴。中国企业对越南21个经济产业中的19个产业进行投资，投资项目遍布越南63个省市中的55个。相信庆和省与中国在多个领域的合作关系将朝着良好的方向发展。

2024年，庆和省地区生产总值（GRDP）同比增长10.16％，在全国排名第七，这是该省经济连续第三年实现两位数增长。为实现突破性发展目标，多年来，庆和省一直努力寻找合作伙伴，扩大与中国、日本、韩国等投资者的合作，以吸引更多的外国投资资金。

庆和省人民委员会常务副主席黎友黄表示，庆和省欢迎中国企业投资于该省农林渔业产品进出口活动以及促进双方之间的旅游业发展。

2024年，庆和省接待国际游客470多万人次，其中中国游客达到80多万人次，成为庆和省第二大国际游客源市场。该省在海产品加工、农产品出口和制造业方面具有优势。这些都是庆和省企业与中国合作伙伴具有潜力的合作领域。

越南中国商会副会长张琳表示，中国企业对越南的投资步伐正在加快，越南向中国出口的商品数量和种类也不断增加。今后，中国企业与庆和省企业可以促进产业对接，推动多个领域的投资与合作。

张琳强调，庆和省商业环境开放，在旅游、海洋经济、高科技、人力资源培训、医疗保健等领域具有强大的发展潜力，期待今后将吸引越来越多的中国企业和投资者前来投资。（完）