越南广宁省与中国广西省加强多个领域的合作

广宁省委常委副书记郑氏明清在下龙市会见了正在对越南进行工作访问的中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任刘宁。

过去，广宁省与广西壮族自治区配合有效落实两党两国高层领导所达成的协议和重要共识，将广宁与广西的关系发展成为越中两国地方级合作关系的亮点和典范。

郑氏明清提出一些今后加强广宁与广西交流与合作的措施，其中包括，保持互访、书信或电话往来等多种方式；就重要问题及时交换意见，推动两个地方的务实有效合作。

与此同时，广宁与广西继续落实好越中三个陆地边界法律文件及相关协议；加强边境地区、口岸安全管理；有效运营芒街– 东兴国际口岸、横模-峒中双边口岸，越南北风生—中国里火通道等口岸；早日恢复越南芒街卡龙口岸—中国东兴边贸站的货物清关活动；积极协调部署跨境经济合作区试点建设。

双方配合开展措施，提升通关便利化水平，促进双方投资、贸易和进出口合作，对越南对华出口农林水产品实施快速通关和优先通关。

广宁与广西推进旅游合作，将两地旅游合作打造成为越中边境旅游的典范；尽快恢复防城—下龙、北海—下龙海上旅游线路等。

刘宁建议，双方要做好边境检疫工作；建设智能边境口岸；促进两国海上旅游线路建设；建设跨境行业合作区；加强文化、教育、卫生、安全等领域的合作。

值此机会，广宁省委与广西壮族自治区领导代表共同见证广宁省与广西壮族自治区企业旅游发展合作协议签字仪式，体现了双方推动广宁省与广西壮族自治区旅游合作成为越中边境旅游典范的决心。（完）