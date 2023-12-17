越南广义省大力弘扬海洋岛屿文化遗产的价值

越南广义省海岸线长130多公里，被评为一片拥有许多独特的海洋岛屿文化遗产价值的土地，其成为广义省发展旅游业的巨大潜力和优势，逐步推动旅游业成为广义省的重要经济支柱。

说起广义省，人们就会想到李山岛。 李山岛被认为是遗产的“黄金土地”，李山岛具备开发和提升“软实力”的所有要素。 与此同时，李山岛也颇受国内外游客的欢迎。

广义省也是沙黄文化最早发现的地方，也是越南沙黄文化的中心。沙黄文化距今已有2500-3000年，与越南北部三角洲的东山文化和东南部地区文化交融。

广义省人民委员会主席邓文明先生表示，近年来，海岛旅游已成为广义省旅游发展战略的主要旅游类型，为弘扬海洋经济资源、沿海社区独特的海洋文化做出了贡献 。 广义省与地区内各省市签署合作协议；同时与河内、胡志明市和越南中部重点经济区签署了2020-2025年旅游发展合作协议，从而为旅游企业进行对接、调研并打造刺激旅游需求的产品联盟提供机会。

广义省将旅游业发展确定为2021-2025年阶段的重点任务之一，同时确定岛屿资源和沙黄文化为广义旅游品牌的核心价值。 其中，重点发展海岛旅游，将李山作为李山-平山-美溪-沙黄发展四边形的核心；着力有效开发海岛旅游资源，形成高端海滨度假产品和大型娱乐综合体； 聚焦文化旅游和地质旅游，打造独特的旅游产品。

与此同时，广义省还重点招商引资来开发榕桔-李山动力区，其中将李山发展成为国家海岛旅游中心，将美溪海滩地区开发为国家旅游区，重点保护和弘扬沙黄文化的独特价值，并建立档案，向联合国教科文组织申请公认其为世界文化遗产。（完）