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越南并购市场深受外国投资商的青睐
GMAP联席主席伊万·奥佛（Ivan Alver）表示，越南市场的优势在于政局稳定、劳动力充裕、劳动力成本竞争优势。因此，跨国公司选择越南作为实施供应链多元化战略的地点，以满足竞争日益激烈和不断增长的市场需求。
近年来，越南成功地吸引了来自日本、韩国、新加坡、泰国、中国等亚洲市场的投资。然而，越南的并购市场在引进来自欧洲和北美、南美投资者的投资形势尚未显著。
日本并购咨询公司乐国富(RECOF) 跨境部门负责人吉田正孝(Masataka Sam Yoshida)认为，在越南，快速消费品行业（FMCG）—零售、食品生产加工、物流—仓储、金融—金融科技等与消费相关行业将不断吸引外国投资者的并购机会。
对于半导体领域，GMAP联席主席伊万·奥佛认为，越南拥有较大的潜力，因为这个行业非常特殊，享有与美国签署新协议等诸多优势，许多国际投资者也在越南开设半导体领域的工厂和研究中心。 而且，越南也是电子制造领域吸引大量外国直接投资（FDI）的国家之一。 这对于半导体领域的发展非常有利。
美国波士顿咨询（越南）公司（Boston Consulting Group）副总经理阿诺德（Arnaud Ginolin）表示，虽然越南电子制造领域的业务主要面向下游市场，但凭借目前的优势，越南完全可以在半导体领域向全球价值链上游攀升。
GMAP联席主席伊万·奥佛强调，越南应大力地利用可再生能源来“绿化”数据中心并减少碳足迹。 这也是全球数据中心的大趋势。
日本并购咨询公司乐国富跨境部门负责人吉田正孝表示，越南需要对上市公司的并购案件有更明确的规定。如果实施得当，外国并购资本流动将大幅增长。（完）