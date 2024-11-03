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越南年轻人努力让越南奥黛焕发新光彩
和平大学服装设计系主任武氏玉玲：“《山水》系列和《水上木偶》系列是我们学生含有较多现代元素的两个系列。首先，是《山水》系列，学生们通过在布料表面涂上胶水，创造出3D体积，让这条奥黛刚柔相济。关于《水上木偶》系列，学生们通过对面料进行染色来发挥创意精神，或者她们制作了一个木偶，将其固定在奥黛上。这些与传统奥黛有所不同。其证明了将现代技术与传统文化特征相结合，会创造出更符合现代生活的特色产品。”
对于21岁的河内开放大学阮明惠来说，已故音乐家郑功山《河内秋季》歌曲给她带来河内秋天的美好回忆，成为她的创作灵感。因此，她已经将河内街道上满树金黄的朴树和榄仁、一栋栋古屋、一条条古街、深棕色的瓦屋顶等形象带到她《怀念》的奥黛系列。该系列不仅表达了设计师对河内城市的无尽热爱，也体现了远离家乡的首都人民的心情，即使他们走遍了世界各地，他们仍一直思念和平魅力的首都河内。
如何平衡传统与现代元素对于设计师来说也不是一个并不简单的问题，需要对传统文化的深刻理解和更新新潮流的能力。
尽管面临许多困难和挑战，但所有的努力终究会得到回报。当看到纸上的设计变成舞台上美丽迷人的奥黛时，年轻设计师们都充满了自豪和感慨。这也是他们在坚持追求让奥黛更贴近现代生活这一目标进程中做出不懈努力的成果。
模特芳英：“作为一名越南女性，可以穿上越南奥黛，并向广大人民和国际朋友推介奥黛传统之美，我感到很高兴，很自豪。”
在当今全球化的背景下，许多年轻人在传播奥黛形象方面已积极主动发挥自己的作用，为保护与弘扬奥黛的文化价值奉献力量。
河内开放大学大学生、《怀念》奥黛系列设计师阮明惠：“我想，传播越南奥黛之美是我的责任。这就是弘扬奥黛文化之美和让传统文化“活”起来的一种方式。我想，这不仅是我个人的责任，而且是年轻一代的共同责任，谁谁都要致力于保护与弘扬民族文化价值。”
基于越南文化部们、各团体机构和广大人民群众坚持不懈的努力，越南奥黛在民族心中始终保持着重要地位，成为代代相传的桥梁以及传统与现代文化交融的象征。（完）