越南年轻人为复兴手工艺村奉献力量

“清柳木版——复兴手工艺村之旅”系列活动在河内河东郡百艺坊越南手工艺村产品研究、开发与应用中心举行，开创了复兴越南手工艺的新创意空间。

在河东郡百艺坊越南手工艺村产品研究、开发与应用中心，有关“清柳木版”的信息首次向公众介绍。在形成与发展过程中，清柳村印刷了经文、诗歌、装饰画、护身符、印章等多种产品。村里艺人通过精湛的木版雕刻技术创造出三块被联合国教科文组织认定为亚太地区世界文献遗产的木版，包括阮朝木版、永严寺木版和福江学校木版。

据村里艺人介绍，清柳木版雕刻工艺正在逐渐消失。目前，村里仅剩四户继承和发扬雕版印刷传统工艺。然而，清柳木刻的特别之处在于，每一个过程，每一个细节都要求精益求精、一丝不苟，力求全面地体现木版雕刻技艺的精湛和深沉的文化内涵。

海阳市新兴坊清柳手工艺村艺人阮明南表示，此前，前辈们的经文、史文都用汉字、南子来雕刻的。现在，人们想通过平易近人、易懂的方式来展现传统文化的丰富内涵与魅力，就是雕版印刷图画。这是新的发展方向。

海阳市新兴坊清柳手工艺村艺人范春梁指出，雕版印刷需要工匠们的精湛技艺和丰富经验。每一个环节需要严格控制和操作，以确保印刷品的质量。人们现在是按照客户的需求来制作的，尽可能满足客户的要求。

据组委会介绍，“清柳木版——复兴手工艺村之旅”系列活动将持续到6月底，主题丰富多样。在百艺创意空间中，观众可以体验各制作步骤。这是在当代生活中艺人们保护与弘扬手工艺价值的一种方式。

越南手工艺村产品研究、开发与应用中心百艺创意空间创始人吴贵德说：“我们的目的是保护传统手工艺村，其二是将我们的产品推介到世界各国。这是一个较难的行程，因此只靠我们就是不可能做到的。在自己行程里，我已经认识了好多有共同志向的人、合作伙伴，我们一起努力推介越南各传统手工艺村的产品。”

百艺创意空间创始人吴贵德已经与传统手工艺结下了17年不解之缘。他表示，他想汇聚热爱越南文化的年轻人，一起打造具有诸多切实活动的创意空间，为复兴越南各传统手工艺村做出贡献。（完）