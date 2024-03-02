越南平阳省与日本关西省合作提高环保能力

3 月 1 日，平阳省人民委员会领导人与日本关西省代表举行座谈会，就分享经验、技术和先进解决方案，以确保可持续和健康的环境问题深入交换了意见。



平阳省自然资源与环境厅代表在与日本关西地区代表举行的座谈会上表示，截至2022年底，平阳省与日方在节能环保领域开展的技术转让、人力资源培训项目取得了一定的成果。通过系列培训课程和研讨会，平阳省环境管理人员的能力水平逐渐改善，在制定与环境保护、污染控制和应对气候变化优先的计划和规定发挥了积极作用，为实施2021~2025年可持续发展计划奠定了基础。



平阳省人民委员会常务副主席梅雄高度评价平阳省与关西地区及日本在环境保护领域的合作，强调这一合作不仅是平阳省干部、企业获取先进技术的机会，还是平阳省提高环境管理能力，在实现可持续发展的征程上迈出了重要的一步。



日本关西地区代表在会见中提出了一些具体的发展方向，如鼓励企业投资于平阳省环保领域的新技术等。关西地区贸易司司长森下刚（Morishita Tsuyoshi）表示，希望日本的环保技术能够为平阳省改善环境、减少碳排放做出贡献。（完）