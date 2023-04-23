越南平定省致力于吸引投资

凭借优越的地理位置和富有潜力的发展优势，越南平定省将招商引资确立为促进当地经济社会发展的重要推手。平定省已因地一直、灵活施策，制定出许多优惠的投资政策，有力拓宽招商渠道。

平定省Becamex VSIP工业园区被评为具备最齐全的条件、让投资商安心落户的工业园区，其不仅能提高工业产品附加值，还带动吸纳众多当地居民就近就地就业。随着当地政府制定的多项优惠政策，越来越多企业和投资商在此落户。

库尔兹集团越南公司总经理Cosima von Salis说：“越南平定省地理位置优越，临近海港和航空港，而且拥多所知名的大学，能帮助企业解决人力资源问题。作为最早落户平定省Becamex VSIP工业园区的企业，我们相信会越来越多生产厂在此兴建”。

2023年，平定省经济开发区管理委员会提出仁会经济开发区和工业区吸引新投资项目60个的目标，同比增长一倍多。截至目前，全省吸引外商直接投资项目共38个，注册总额8.5亿美元。

平定省经济开发区管理委员会主任邓永山说：“目前仁会经济开发区的综合规划已经基本完成，重点项目、重点扶持产业都已经确定好了”。

平定省省委书记胡国勇说：“我们要改变招商引资的方式，不能坐等靠，而要主动作为。2023年，我们将组织多个投资促进团，在欧洲、亚洲、尤其是东北亚等地区展开投资促进活动”。

平定省领导人透露，目前本省力争吸引日本高科技和清洁能源等领域的中小型企业投向仁会经济开发区，以带动当地辅助工业发展，和为吸引大型企业落户奠定良好前提。（完）