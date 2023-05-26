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越南常驻联合国代表团举行联合国维和人员国际日75周年纪念活动

5月25日，在越南常驻联合国代表团总部，越南常驻联合国代表邓黄江大使主持联合国维和人员国际日75周年纪念活动。越南驻纽约代表机构、正在中非、南苏丹、阿卜耶伊地区参与联合国维和行动的越南军官以及正在联合国执行任务的越南特派维和人员等代表出席活动或通过视频连线的形式参加纪念活动。
越通社驻联合国记者报道，邓黄江大使在纪念活动上表示，越南自2014年开始参与联合国维和行动。这是越南党和国家在国际一体化进程中的重要主张政策，为世界和平作出切实的贡献，体现出越南在国际舞台上的新势力，彰显一个爱护和平、可靠和负责任的越南，赢得了联合国领导和国际友人的高度评价，有助于塑造越南“绿色贝雷帽”部队“和平与友谊使者”的形象。

越南常驻联合国代表团举行联合国维和人员国际日75周年纪念活动 hinh anh 2

联合国秘书长古特雷斯当天向维和人员纪念碑敬献花圈。图自越通社

正在联合国执行任务的特派维和人员代表在讲话中强调了领导人和越南驻纽约代表机构对越南维和人员的关心和支持，同时强调将全力以赴完成崇高的国际使命，弘扬越南人民军和人民公安的优良传统，保持团结协作，彰显越南维和部队和越南人民的美好形象。

借此机会，邓黄江大使和全体代表为2022年初在中非执行任务的越南首位殉职维和人员杜英中校以及75年来在执行联合国维和任务中牺牲的维和人员默哀一分钟。
 
当天上午，位于美国纽约的联合国总部举行了系列活动，缅怀在联合国维和行动中殉职的维和人员，并纪念5月29日联合国维和人员国际日以及联合国维和行动75周年。
联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）当天向维和人员纪念碑敬献花圈，缅怀自1948年以来在联合国维和行动中殉职的4200多名维和人员。

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邓黄江大使代表越南接受了古特雷斯为杜英中校颁发的达格·哈马舍尔德勋章。图自越通社

古特雷斯随后出席授勋仪式，为2022年在联合国维和行动中殉职的103名军事人员、警察和文职人员追授达格·哈马舍尔德（Dag Hammarskjold）勋章。邓黄江大使代表越南接受了古特雷斯为杜英中校颁发的勋章。（完）
 

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