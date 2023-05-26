新闻
越南常驻联合国代表团举行联合国维和人员国际日75周年纪念活动
越通社驻联合国记者报道，邓黄江大使在纪念活动上表示，越南自2014年开始参与联合国维和行动。这是越南党和国家在国际一体化进程中的重要主张政策，为世界和平作出切实的贡献，体现出越南在国际舞台上的新势力，彰显一个爱护和平、可靠和负责任的越南，赢得了联合国领导和国际友人的高度评价，有助于塑造越南“绿色贝雷帽”部队“和平与友谊使者”的形象。
借此机会，邓黄江大使和全体代表为2022年初在中非执行任务的越南首位殉职维和人员杜英中校以及75年来在执行联合国维和任务中牺牲的维和人员默哀一分钟。
借此机会，邓黄江大使和全体代表为2022年初在中非执行任务的越南首位殉职维和人员杜英中校以及75年来在执行联合国维和任务中牺牲的维和人员默哀一分钟。
当天上午，位于美国纽约的联合国总部举行了系列活动，缅怀在联合国维和行动中殉职的维和人员，并纪念5月29日联合国维和人员国际日以及联合国维和行动75周年。
联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）当天向维和人员纪念碑敬献花圈，缅怀自1948年以来在联合国维和行动中殉职的4200多名维和人员。