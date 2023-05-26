越南常驻联合国代表团举行联合国维和人员国际日75周年纪念活动

越通社驻联合国记者报道，邓黄江大使在纪念活动上表示，越南自2014年开始参与联合国维和行动。这是越南党和国家在国际一体化进程中的重要主张政策，为世界和平作出切实的贡献，体现出越南在国际舞台上的新势力，彰显一个爱护和平、可靠和负责任的越南，赢得了联合国领导和国际友人的高度评价，有助于塑造越南“绿色贝雷帽”部队“和平与友谊使者”的形象。正在联合国执行任务的特派维和人员代表在讲话中强调了领导人和越南驻纽约代表机构对越南维和人员的关心和支持，同时强调将全力以赴完成崇高的国际使命，弘扬越南人民军和人民公安的优良传统，保持团结协作，彰显越南维和部队和越南人民的美好形象。借此机会，邓黄江大使和全体代表为2022年初在中非执行任务的越南首位殉职维和人员杜英中校以及75年来在执行联合国维和任务中牺牲的维和人员默哀一分钟。