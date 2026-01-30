越南希望推动与欧洲议会及欧盟各成员国之间的议会合作

会见中，越南国会主席陈青敏高度评价欧洲理事会主席在2026年伊始访问越南的重要意义。这为越南与欧盟之间充满前景的合作关系开启了良好的开端。



越南国会主席陈青敏向欧洲理事会主席介绍了越南经济社会及越南国会的运行等情况，并强调越南始终将欧盟及其成员国视为国家融入国际一体化进程与发展进程中的重要伙伴。陈青敏高度评价欧盟的支持，特别是在绿色经济、数字化转型、应对气候变化以及各项重要基础设施项目等领域的支持。



陈青敏指出，《越南 - 欧盟自由贸易协定》（EVFTA）生效以来，为双方带来实实在在的利益，2025年双边贸易额达到近740亿美元。欧盟已成为越南第四大贸易伙伴。越南高度评价欧盟在绿色经济发展、数字化转型、应对气候变化以及各项重要基础设施项目等领域所给予的支持。



国会主席陈青敏强调，越南国会始终在完善法律框架、监督国际承诺落实方面发挥着积极作用。陈青敏重申，越南将继续为欧盟企业在越投资兴业创造最为便利的条件；同时，希望进一步推动越南国会与欧洲议会以及欧盟各成员国议会之间的议会合作。



会见现场。图自越通社

国会主席陈青敏建议欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔支持促进《越南 - 欧盟投资保护协定》（EVIPA）的批准程序尽早完成，并督促欧委会尽早撤销针对越南渔业的IUU“黄牌”警告，同时继续为越南实施打击“非法、不报告和不受管制”捕捞活动的措施提供技术支持。



欧洲理事会主席对国会主席陈青敏的评估与建议表示赞同，认为双方需紧密配合，有效落实全面战略伙伴关系框架。



两位领导人一致同意加强越南国会与欧洲议会及各成员国议会之间的立法经验交流；在地区和国际议会论坛上相互支持，为地区及世界的和平、合作与发展做出贡献。



借此机会，国会主席陈青敏郑重提请欧洲理事会主席转达越南国会主席对欧洲议会议长萝伯塔·梅措拉（Roberta Metsola）提出正式访问越南的邀请。（完）