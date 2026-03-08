越南市场吸引英国食品品牌关注

凭借令人瞩目的增长速度、年轻的人口结构以及消费者对安全、透明进口产品日益增长的需求，越南正成为英国品牌寻求可持续增长潜力巨大的目的地。首次在胡志明市举办的“英国风味——英国美食周”活动于2月26日至3月11日举行，旨在推广英国食品并提升其在越南的能见度，为越南消费者带来英伦美食体验。



多类英国知名品牌产品，包括乳制品、奶酪、饮料、果酱、谷物、糕点、零食及其他特色产品，在MM Mega Market展出，为消费者带来来自世界上生产最现代、标准最严格国家之一的新颖美食体验。



据英国驻胡志明市总领事、英国驻越南商务代表亚历山德拉·史密斯介绍，越英贸易关系在教育、服务、食品等多个领域日益拓展。就食品而言，这是英国的优势领域之一，其优质产品在全球广受欢迎和认可。

英国驻胡志明市总领事亚历山德拉·史密斯。图自越通社

亚历山德拉·史密斯女士表示：“我们有许多特色产品，如奶酪、烟熏三文鱼、果酱等。今天很高兴通过MM Mega Market系统在‘英国美食周’上向越南市场介绍所有这些产品。我们希望能为越南消费者带来最佳体验，从而更好地接近越南消费者，促进越英在包括食品在内的多个领域的贸易合作。”



据越南MM Mega Market首席执行官阮德全介绍，近年来，越南消费者越来越关注透明、来源明确、标准高、营养价值好的产品。因此，该系统加强与全球信誉品牌的合作，既顺应消费趋势，又促进越南与世界各国的贸易关系。



“目前我们正在销售约131种英国原产产品，消费者对其质量评价很高。我们不仅将这些产品带给个人客户，还引入餐厅、酒店系统。通过与英方合作，我们希望将英国的食品饮料产品更贴近个人客户和专业客户，特别是在餐饮酒店细分市场。这同时也是旨在建立可持续合作关系，为未来拓展更多英国品类和品牌奠定基础的一步。”阮德全表示。



“英国美食周”是越南MM Mega Market年度重要活动“各国风味”系列的一部分，旨在将越南消费者与世界各国的特色美食文化相连接。通过“英国风味”等国家级规模的贸易促进活动，企业不仅推动双边贸易，也为提升越南消费体验和产品选择标准作出贡献。



在安富MM Mega Market超市购物时，胡志明市草田坊居民高氏秋女士表示：“我使用过许多英国进口产品，尤其是奶酪和各种果酱。今天看到还展出了多种饼干、谷物和烟熏三文鱼，促销价比平时便宜，准备买回去试试。”



消费者口味日益多样化，趋向于选择有品质、有品牌和有价值的产品。超市系统内进口产品促销和推广活动的增加，也反映了越南进口食品细分市场日益明显的竞争趋势。



众多零售商设法多元化供应来源，吸引更高端消费需求的客户群体，是提升市场份额、增加总收入、刺激市场的关键竞争手段，尤其是在目前胡志明市的淡季月份。（完）