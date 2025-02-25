越南工贸部：网络诈骗仍然高发多发

越南工贸部电商与数字经济局电商发展中心（Ecomviet）刚提示，今后网络诈骗形势依然严峻复杂。预期，用户将面临的两个主要风险是恶意软件监控，窃取信息和网络诈骗新变种。

电商发展中心提醒用户绝对不要点击可疑链接，特别是电子邮件里或未知来源的短信中的链接。另一方面，用户在下载应用程序之前应检查其来源，并且仅从官方应用商店如App Store、Google Play或产品供应商的官方网站下载应用程序。特别是，在进行重要交易（如转账、登录账户）时，应避免使用公共Wi-Fi。

根据Ecomviet的代表，电子商务的快速发展也意味着网络诈骗犯罪不断增加。统计数据显示，2025年1月，相关部门已发现72个伪造和诈骗网站。截至目前，在国家防骗数据库中，伪造政府机构、组织的虚假网站近125600个。

值得注意的是，在新发现的72个诈骗网站中，有30个仿冒电商平台和电子商务快递服务公司的网站，如Amazon、eBay、Taobao、Shopee、Vietnam Post、节约配送（Giao Hàng Tiết Kiệm）、快递配送（Giao hàng nhanh）等；16个仿冒大品牌的网站，如Facebook、Telegram、TikTok、VinGroup、Viettel、VNG等；15个仿冒政府机构和国家组织的网站；11个仿冒银行和金融机构的网站。

Ecomviet代表还指出，以上仿冒网站被不法分子用来进行诈骗，给网民造成损失，同时严重影响了被冒用的政府机构、组织和企业的声誉。因此，相关部门建议各单位、组织和企业主动防治，尽早发现仿冒和诈骗网站，并及时向用户发出警告，从而帮助遏制诈骗行为，确保用户信息安全，同时保护自己组织的品牌。

根据电商与数字经济局的消息，2024年，该局已接收并处理了165次举报，主要违规行为包括未注册或提供不合格产品的网站和应用，冒用他人企业名义进行诈骗等。

特别，电商与数字经济局与位于河内、胡志明市、乂安、富寿、广平、嘉莱、北宁、宁平等省市的调查警察机关合作，提供了信息核实涉及多个电商网站和应用程序的违规行为，如retamino68.com、cronbase2.one、vluky.com、323.com、tienlientaybb2.com等。此外，该局还审查并向市场管理总局及河内、胡志明市、广治、河南、白地、乂安等省市的市场管理局提供了多个涉嫌违规的电商网站的信息，以便依法处理。（完）