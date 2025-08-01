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越南工贸部通报越美对等贸易谈判最新进展

越南工贸部8月1日（越南时间）发布消息称，美国白宫已公布特朗普总统签署的总统令，决定调整对包括越南在内的69个国家和地区的对等关税税率。

越南工贸部8月1日（越南时间）发布消息称，美国白宫已公布特朗普总统签署的总统令，决定调整对包括越南在内的69个国家和地区的对等关税税率。

根据总统令所附的《附录一》，美国对越南适用的对等关税税率由原来的46%下调至20%。

此前自4月底起，美国宣布推迟对越南征收对等关税，并同意与越方启动谈判。随后，越南政府总理范明政成立了由工贸部长担任团长的政府谈判代表团，并指示制定详细的谈判方案。

据工贸部介绍，在谈判过程中，越美双方围绕关税、原产地规则、海关、农业、非关税壁垒、数字贸易、服务与投资、知识产权、可持续发展、供应链合作等诸多领域进行了深入磋商，并取得积极进展。

工贸部强调，未来双方将继续推进相关谈判和落实工作，力争在开放、建设性、平等、相互尊重、互利共赢并兼顾各自发展水平的基础上，尽快达成对等贸易协议。

“双方也将共同努力，推动越美经贸与投资关系朝着稳定发展、利益平衡、与两国全面战略伙伴关系相适应的方向迈进。”工贸部表示。
根据美国海关统计，2024年越美双边贸易总额达1497亿美元，其中越南出口1366亿美元，自美国进口131亿美元，越南对美贸易顺差达1235
亿美元，位居美国第三大贸易顺差来源国，仅次于中国和墨西哥。

2025年前5个月，双边贸易额达774亿美元，同比增长36.5%。其中，越南出口717亿美元（增长37.3%），自美国进口57亿美元（增长30.7%），贸易顺差为648亿美元（增长29%），在美国主要贸易顺差来源国中排名第四，仅次于中国、墨西哥和冰岛。（完）

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