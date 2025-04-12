越南工贸部要求加强对原材料供应商的管理 严格把控原材料质量

为防止原产地造假行为，越南工贸部近日颁布了第2515/BCT-XNK号文件，要求加强对原材料供应商的管理，严格把控原材料质量。



根据该文件，当前国际贸易形势变化迅速且难以预料，尤其在美国对包括越南在内的多个国家采取关税政策的背景下，更显复杂。为主动应对新形势，保障越南与合作伙伴之间的利益平衡，同时不影响越南企业的生产与出口活动，工贸部建议出口行业协会以及生产、出口企业注意以下几点内容。



具体而言，各出口行业协会应与国家管理机构密切配合，及时提供有关政策机制和国际贸易市场动态的信息，以便向会员企业提出建议和做出指导，助力其主动制定生产与出口方案。此外，协会应作为协调单位，支持会员企业拓展和多元化生产出口商品所需的原材料供应来源，减少对单一进口原材料市场的依赖。与此同时，建议会员企业注意保障用于生产的原材料来源的可追溯性，符合进口国关于食品卫生安全和溯源的相关要求，防止原产地造假行为发生。

工贸部还要求出口企业主动制定应对当前国际贸易形势的计划，通过寻找来自仍具发展空间和潜力的进口市场的客户与合作伙伴，以拓展业务并推动发展。此外，企业还需慎重考虑出口产品所需原材料的供应来源，确保符合进口商的要求。



2025年第一季度过后，货物进出口依然是全国经济版图上的亮点。



据财政部统计局的数据显示，2025年前三个月，货物进出口总额达2025.2亿美元，同比增长13.7%。其中，货物出口总额为1028.4亿美元，同比增长10.6%；货物进口总额为996.8亿美元，同比增长17.0%。（完）