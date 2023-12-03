越南工贸部愿意支持越比企业界有效合作

越南工贸部和其他有关部委、行业愿与越南驻比利时大使馆、比利时驻越南大使馆和两国主管机构协调配合，发挥桥梁作用，为今后双方开展各项合作活动提供有效支持。这是越南工贸部部长阮鸿延在当地时间12月1日晚在越南驻比利时王国大使馆总部举行的越南-比利时企业论坛上所强调的内容。

据越通社驻布鲁塞尔记者报道，此次活动是由越南工贸部部长阮鸿延，比利时– 越南联盟主席安德里斯（Andries Gryffoy），越南驻比利时大使、越南常驻欧盟代表团团长阮文草共同主持。

越南驻比利时大使阮文草强调，近年来，越南、比利时和欧盟之间的关系积极发展，双方领导人互访频繁。同时，越南与比利时在港口、可再生能源、环境等领域的合作潜力巨大。

越南工贸部部长阮鸿延强调，一直陪同，并为比利时企业在越南有效、可持续投资、生产、经营创造一切便利条件。他强调：“贵国的成功也是我们的成功。同时，越南也希望比利时有关部门为研究、投资于比利时的越南企业创造条件”。

作为比利时参议院第一副议长、比利时- 越南联盟主席，安德里斯·格兰福强调，将竭尽全力支持两国企业开拓对方市场。比利时- 越南联盟将是越南向比利时乃至欧盟出口商品的桥梁。安德里斯·格兰福强调，比利时- 越南联盟与越南工商联合会签署谅解备忘录，为双方促进两国经贸关系，推进比利时与越南企业的投资合作奠定基础。

*越南比利时企业论坛框架内，越南工贸部部长阮鸿延会见了英国石油和天然气勘探和生产公司Pharos Energy领导、比利时- 越南联盟主席安德里斯·格兰福和越南驻比利时和欧盟商务代表。

阮鸿延会见Pharos Energy公司领导时强调，支持该公司在越南寻找机会，并希望公司投资于越南石化领域。Pharos Energy公司负责人表示，在越南经营战略中，该公司将拿出一部分利润投资于越南风能和太阳能的研发。

阮鸿延会见比利时参议院第一副议长、比利时- 越南联盟主席安德里斯·格兰福时希望，他发出声音，让欧盟委员会早日消除对越南的IUU黄牌警告，同时，促进欧洲议会早日批准《欧盟—越南投资保护协定》，以及建议欧盟委员会提升与越南的关系。

安德里斯·格兰福强调，他全力支持越南解决IUU问题，并为促进比利时和越南企业之间的商业合作创造一切条件。他建议，越南早日考虑开通越南飞往布鲁塞尔直达航线，并为比利时公民提供免签政策，为促进两国商业合作创造条件。

阮鸿延会见越南驻比利时与欧盟商务处代表时，希望越南商务处充分利用《欧盟—越南自贸协定》，将越南商品进军比利时和欧洲市场，促进当地企业与越南企业的合作，把握机遇、防范风险。同时，提供关于市场风险的早期预警，采取有效措施尽量减少贸易争端。（完）