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越南工贸部对进口焊接材料征收临时反倾销税
调查结果显示，在调查期内，从马来西亚、泰国和中国进口的受调查商品数量，与国内产业的国内消费总量和生产总量相比，无论是绝对数量还是相对数量都有所增加，其是国内制造业遭受重大损失的主要原因。
工贸部表示，目前国内不锈钢焊条和焊丝产品产量分别为6000吨和6.6万吨，完全满足国内使用需求。
此外，根据越南政府于 2020 年 8 月 6 日发布的关于促进辅助行业发展措施的第 115/NQ-CP 号决议，焊接材料行业是鼓励和优先发展的辅助行业。
越南工贸部贸易救济局强调，今后，工贸部将继续同有关各方收集信息，评估该反倾销案对有关各方的全面影响，以便就这一事件作出最终结论。（完）
工贸部表示，目前国内不锈钢焊条和焊丝产品产量分别为6000吨和6.6万吨，完全满足国内使用需求。
此外，根据越南政府于 2020 年 8 月 6 日发布的关于促进辅助行业发展措施的第 115/NQ-CP 号决议，焊接材料行业是鼓励和优先发展的辅助行业。
越南工贸部贸易救济局强调，今后，工贸部将继续同有关各方收集信息，评估该反倾销案对有关各方的全面影响，以便就这一事件作出最终结论。（完）