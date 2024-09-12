新闻
越南工贸部副部长阮生日新与美国农业部代表团举行座谈
阮生日新评价，越美关系提升为全面战略伙伴关系，将为两国各领域，特别是经贸合作带来诸多机遇。
阮生日新强调，工贸部乃至越南将继续主动与美国合作，全面解决两国关心的问题，从而保持稳定贸易关系，走向贸易平衡、贸易和谐、可持续贸易和互利贸易。
阮生日新，为农产品开放市场是两国的首要任务之一，并且已经取得了许多进展，例如美国允许进口新鲜椰子，并正在完善将越南百香果进入美国市场的程序。相反，越南也为美国葡萄柚、桃子和油桃敞开大门。此外，越南农业与农村发展部和美国农业部的正在完成橙子、橘子、李子和无籽柠檬等其他产品的手续。
阮生日新还提及越南在生物燃料使用问题上的方向问题，并强调，这是越南政府关心的问题，近年来已有具体计划和路线图。他建议，美国支持和投资技术和工艺资源，以发展越南生物燃料的生产和使用，从而为履行在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上所提出的承诺。
另外，阮生日新表示，越南对美国加大对包括部分农产品在内的越南商品的贸易防御调查深表关切，并建议，美国农业部向商务部提出意见，并认真考虑处理案件。
亚历克西斯·泰勒对越南工贸部副部长的意见表示赞成，并建议双方继续推进相关程序，继续为多种水果开放市场。同时，为进口越南的美国部分植物产品和动物饲料创造有利条件。此外，美国农业部代表团还希望今，后加强与越南在生物燃料和乙醇领域的合作。
亚历克西斯·泰勒对第三号台风给人民群众造成了巨大人员伤亡和财产损失表示深感痛心，并承诺，美国将继续与越南一道通行，支持越南为预防自然灾害和气候变化所作出的努力。（完）