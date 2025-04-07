越南工贸部副部长张清怀：制定解决方案 灵活应对关税政策

在4月6日下午召开的越南政府3月份例行记者会上，越南工贸部副部长张清怀针就美国公布对越南出口商品征收46%关税一事表示，美国拟对从越南进口的商品征收46%关税这一决定可能对越南未来一段时间的出口活动及经济增长产生深远且多方面的影响。



他指出，这一政策也将影响到部分加工制造行业的发展、外国直接投资（FDI）及本国投资，同时也会关联到服务、就业等多个领域。



部分主要出口产品如计算机、电子产品及零部件，机械设备、工具和零配件，纺织、鞋类等领域的产品在出口美国时面临出口额减少的风险。



原因在于，当关税上调时，越南商品在美国市场上的售价将随之上涨，从而降低其与其他国家商品的竞争力。此外，美国消费者的购买力也将有所下降，导致越南商品的销量减少。



目前，越南政府正积极与美方磋商，寻求妥善解决方案以实现利益平衡。



近期，工贸部主动采取多项措施，加强与美方各级别的沟通，阐明越南的立场。4月3日上午，在美国总统公布对等关税政策后，工贸部长阮鸿延已向美国贸易代表致函，建议美国暂缓征税，以便双方进行谈判，寻找双赢的解决方案，并建议尽早安排电话会谈，处理相关事宜。



随后，在4月4日晚的通话中，越共中央总书记苏林与美国总统唐纳德·特朗普强调，希望继续加强双边合作，以造福两国人民。越方表示愿意将从美国进口商品的关税降为0%，同时建议美方对越南商品也施行相同税率。这被视为解决美国关税问题的重要进展。



今后，工贸部将通过越美贸易与投资框架协定（TIFA）下的政策对话机制，继续与相关部门密切配合，保持与美方的交流合作，解决双边经济贸易关系中的问题，同时研究在新形势下适合的经济贸易合作框架，服务于两国企业的利益。



此外，政府总理已成立由副总理裴青山担任组长、工贸部长任副组长的工作组，成员包括相关部委领导。该工作组的职责是密切关注全球和地区局势变化，尤其是美国经济贸易政策的调整，及时向政府和总理提供灵活、有效的应对建议和措施，力求克服挑战，抓住机遇，保持和平稳定的对外环境，最大限度争取外部资源，助力经济增长和发展。



未来，越南出口将面临更多挑战。因此，各部委将与越南本国企业及在越外资企业紧密合作，切实落实应对方案，以实现2025年的出口增长目标。

张清怀副部长表示，第一项解决方案是利用越南已签署的覆盖60多个国家和地区17个自由贸易协定（FTA），以及70项双边经济合作机制。同时，加快出口市场多元化的战略，继续推动与中东、拉丁美洲、中亚及其他新兴市场的自由贸易协定谈判。 其次，要提升贸易促进工作的效率，改善物流基础设施，降低运输成本，提高越南商品的竞争力。特别是要提升本土生产企业的能力，使其更好地适应市场变化与发展趋势。在此过程中，必须对加工制造业出台更有力的政策，推动辅助产业发展，从而满足各国的原产地要求。



此外，还需保护企业的合法权益，提前预警并妥善处理贸易诉讼或贸易救济案件，尽量减少对越南的损害。同时，扩大海外越南贸易代表机构网络，更好地提供市场信息、商业机会，为企业提供支持。



工贸部认为，虽然面临诸多挑战，但这也是推动经济结构调整、实现快速而可持续、绿色和数字化发展的机会。越南经济需依托科技创新，构建独立自主、高效、深度融入国际的经济体系，进一步拓展市场、产品、供应链及资源的多样性和本土化。



对于越南企业来说，为降低国际贸易波动带来的风险，工贸部建议企业密切关注并更新各国市场和贸易政策信息，及时调整经营策略。同时，充分利用现有FTA，拓展出口市场，开发重点市场、传统市场及利基市场，开拓具有潜力的市场，确保产品符合技术、劳工和环保标准，以增强竞争力并降低被采取贸易救济措施的风险。



此外，还应注重原材料来源的可追溯性，确保符合FTA的原产地规则，防止贸易欺诈风险。同时，增强贸易救济能力，提高对国际贸易措施的应对意识与能力，通过持续信息更新及相关培训提升整体应对水平。上述措施的系统实施将有助于提升越南企业应对国际贸易波动的能力，维持出口的可持续增长。



张清怀副部长最后强调：“工贸部将继续陪伴越南企业拓展美国市场，同时积极研究开发更多潜在出口市场。”（完）