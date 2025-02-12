越南工贸部制定应对全球贸易紧张局势升级应对方案

面对全球市场复杂多变的局势，工贸部已主动制定应对全球贸易紧张局势升级的各类情景和方案。

据越南工贸部的消息，全球贸易正呈现出三大显著趋势，包括“去全球化”或国际贸易碎片化，进一步加大了对关税工具的运用。此外，政策的不确定性导致供应链和生产链出现混乱，甚至中断。

越南的主要出口市场越来越关注可持续发展、应对气候变化、消费者安全等问题。与此同时，进口国也逐步实施涉及供应链、原材料、劳动力和环境等方面更为严格的标准和法规。

今年以来，国际市场的动态已明显反映出上述趋势，对全球市场的复苏产生深远影响，尤其是对欧洲和美洲等越南重要的进出口市场。

面对全球市场的复杂局势，工贸部已指示外国市场司和越南驻外商贸机构关注市场动态，及时为政府提供适当的政策建议。此外，工贸部也主动制定了应对全球贸易紧张局势的情景和方案。

工贸部强调，工贸部门始终坚持进出口市场的多元化战略和商品和产品种类多样化。此外，以科技作为杠杆，提升越南生产和加工产品的附加值和技术含量。特别是利用越南的现有优势，逐步提高越南在全球供应链和国际市场上的地位和角色。

未来，工贸部将全面有效地采取措施，减少风险并促进出口。继续支持企业和行业协会利用竞争优势，抓好17项自由贸易协定（FTA）和近70项与各国的双边合作机制带来的机遇，有效开拓重点市场和传统市场，开发利基市场和开辟新的潜在市场等。

未来，工贸部将建议政府批准在潜力市场建立越南驻外贸易代表，以促进对外贸易，维护企业的权益。

工贸部各单位与越南驻外商务处密切关注相关动态，及时向企业发出预警，并为政府提供政策性建议。

工贸部还将继续与其他部门合作，推进政府关于“加强国家管理 打击逃避贸易防卫和原产地欺诈行为”提案，旨在打击原产地欺诈和非法转运贸易行为；严厉查处违反行为。

工贸部将继续利用全球供应链转移的趋势以及越南的优势，吸引外国投资，特别是来自发达国家的高科技和重要配套产业的投资。同时，加强对新投资项目发放的监管，避免越南成为第三国原产地欺诈的中转地。

同时，对企业实施更具针对性的支持，加强企业对循环经济、可持续生产和消费等新经济模式的认知。这有助于改变企业的生产观念，鼓励企业采用新技术，增强创新能力，使用可再生能源，以符合发达国家日益严格的标准和规定。

对于美国市场，工贸部表示，两国的经贸关系具有互补性，两国的产品不形成直接竞争。

工贸部表示，未来，在越美全面战略伙伴关系的总体框架下，经贸领域的合作将继续稳步发展。两国将通过《越美贸易与投资框架协定》(TIFA)这一政策对话机制商讨在经贸领域存在的任何问题，进而加强两国战略信任。(完)