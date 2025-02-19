越南工贸部与中国广西签署合作文件

2月19日，越南工贸部长阮鸿延与正在访越的中国共产党中央委员、广西壮族自治区党委书记陈刚在越南工贸部总部举行会谈。

阮鸿延强调广西在越中合作与共同发展中的重要地位和作用，并提议广西方面关注并指导相关部门加强与越方协调，推动多项合作内容，进一步深化双边经贸合作。具体措施包括扩大越南与广西贸易规模，保持供应链稳定，优化边境口岸货物流通，特别是农水产品贸易。

阮鸿延同时建议广西及时向越方通报可能影响双边进出口活动的相关政策，帮助企业提前做好适应准备；同时，双方应加强边境口岸基础设施建设，推动贸易便利化。

阮鸿延提议广西积极推动签署关于越中电力互联合作谅解备忘录，并研究通过超高压单向输电线路促进广西—广宁电力互联的合作方案。

双方还一致同意，共同推动落实《2024-2026年行动计划》和《2025年重点任务清单》，以此作为“中越人文交流年”合作亮点，为两国关系发展作出积极贡献。

陈刚高度评价近年来广西与越南在经贸领域的合作成果，并表示广西对越贸易额约占其对外贸易总额的39.1%。其中，广西与越南的水果贸易额占中越水果进出口总额的三分之一，边境公路口岸进出口贸易额同比增长41.3%。

陈刚建议，广西与越南工贸部应进一步深化合作，寻找新的增长动力，并提出一系列促进双边贸易关系的措施，例如：共同筹备第22届中国—东盟博览会，推动跨境产业合作，加强人工智能和电子商务合作。

此外，陈刚还希望加快推进中越智慧口岸试点建设，并推动建立越南输华农产品检验检疫中心等合作项目。

会谈结束后，阮鸿延与陈刚共同见证了《越南工贸部与广西政府2024-2026年行动计划2025年重点任务清单》以及《广宁省工贸厅与广西商务厅推动产业合作谅解备忘录》两项经贸合作文件的签署和交换。

据中国海关统计，2024年广西与越南之间进出口总额达416亿美元，同比增长15.4%。（完）